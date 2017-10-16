Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта

Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» объявило конкурс на разработку мобильного приложения, предназначенного для информирования горожан о работе общественного транспорта. Обещают, что несколько раз в месяц можно будет получить детализацию транзакций по своему «Подорожнику».

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 13 октября. Максимальная цена — 21,4 млн рублей, итоги подведут 9 ноября.

Разработка растянется на 2017 – 2019 годы. Согласно техническому заданию, приложение должно быть совместимо с платформами iOS версии 9.0 и выше и Аndroid версии 4.4 и выше. Установка на мобильное устройство будет бесплатной. Помимо сервиса по геолокации, актуальных новостей, просчета маршрута, определения местонахождения подвижного состава и остановок, пользователь сможет обратиться со своими предложениями и жалобами к «Организатору перевозок».

«Мы хотим сделать так, чтобы пассажир мог направлять запросы по своему «Подорожнику» и получать детализацию по поездкам и расчетам, – пояснили в учреждении. – При этом будет какой-то лимит на количество таких запросов в месяц». Мобильное приложение должно быть мультиязычным, с русского будет возможность переключаться на английский, немецкий, китайский и испанский.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о разработке комплексной информационной системы управления общественным транспортом (КИСУ). В «Организаторе перевозок» уточнили, что прямого отношения новое приложение к КИСУ не имеет, однако по мере внедрения системы должно быть с ней интегрировано.