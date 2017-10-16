Еще
20:47 16.10.2017
Новость часа
20:38
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
Пришлите свою новость!
20:38
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
20:29
Станция «Чёрная речка» закрыта
19:53
Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта
19:31
Корпус ИТМО остался без отопления
19:27
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября
19:18
СМИ: Китайцы купят долю в «Роснефти» за 7,8 млрд евро
19:10
Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» пройдет в 17-й раз
19:06
«Балтийскую звезду» вручили Эйфману, Кочергину, Адомайтису, Персевалю
19:00
Минфин узаконит «бренди» в России
18:47
Новые правила выдачи американских виз ударили по тысячам российских моряков
18:37
Российские пограничники помешали четырем африканцам попасть в Финляндию и Эстонию
18:20
11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга останутся под стражей
17:56
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера Марьянова
17:47
«Эталон» выручил от продажи жилья на 13% больше
17:45
Банк Франции подаст жалобу на Петра Павленского
17:12
Путин ввёл санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний
17:02
Авиакомпаниям грозят штрафами за дорогие билеты
16:38
Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции
16:28
Росавиация заплатит 101 млн рублей «Трансстрою» по суду
16:19
Дэниел Крейг выбрал актрису на роль подружки Джеймса Бонда
16:10
Квартет угонщиков попался на чужом Mercedes в Петербурге
16:07
Обладатель «Грэмми», снявшийся в «Игре престолов», пострадал в аварии на велосипеде
16:04
Корреспондент «Фонтанки» получил премию Tech in Media '17 за публикацию о роботе-стилисте
16:00
В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида
15:54
«Прогресс» пристыковался к Международной космической станции
15:44
Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина
15:40
Россия просит Интерпол задержать экс-главу Московской антидопинговой лаборатории
15:25
Прокуратура не нашла нарушений в «Матильде»
15:22
Лечение аденомы простаты грозит мужчинам раком груди и депрессией
15:18
Медведев: Налоги для бизнеса повышать не будут
15:01
Авиакомпания Nordavia объединяется с Red Wings
14:55
К концу ноября в городе закончат ремонт еще 7 тоннелей и мостов
14:50
Неуплата миллиарда рублей налогов довела главу «НСК-Монолит» до уголовного дела
14:46
К концу года запустят реверсивное движение на Большеохтинском мосту
14:41
В Петербурге суд просят закрыть сайты по продаже оружия
14:37
Агентство кибербезопасности: Созданием крипторубля займётся Герман Греф
14:30
В 2018 году Невский будут закрывать на ремонт по выходным
14:26
Дуров ищет юристов для суда с ФСБ через «ВКонтакте»
14:16
Купить квартиру у метро можно за 2 млн рублей
14:12
По поводу строительной свалки в Шушарах возбудили уголовное дело
14:07
Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
14:03
Эксперты: Искусственный интеллект оставит без работы десятки миллионов россиян
13:55
Клиента заправки на Витебском ранили ножом
13:51
Кремль: Блокировать Telegram в России пока никто не собирается
13:47
Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт
13:38
Скончался солист Мариинского театра Николай Охотников
13:34
Ученые: Лето в России было холодным из-за таяния арктических льдов
13:29
СМИ: Facebook набирает на работу людей из спецслужб
13:15
«Истинных финнов» опять проверят на разжигание ненависти
13:10
Столетие революции могут отметить амнистией для нарушителей ПДД
12:55
Рубль растет к доллару и евро
12:49
Бастрыкин потребовал разобраться, как медведь мог убить жителя Воронежской области
12:41
Водитель «БМВ» на Замшиной наездом пытался разнять драку
12:35
ФАС снижает цены на презервативы и требует пропагандировать их по телевизору и в кино
12:11
Петербургский водитель удирал от полиции и переехал ногу полицейскому: стреляли
12:06
За бордель в Московском районе владелица получила условный срок
12:02
Росстат: В Петербурге умирают от алкогольных отравлений меньше, чем в Ленобласти, но больше, чем в Карелии
11:58
Илья Перекопский: Не верю в блокировку Telegram
11:55
На Таллинском шоссе закрыли бордель с приезжими из Африки
11:50
Счетная палата: На исполнение «майских указов» не хватает 43,1 млрд рублей
11:44
Среди задержанных возле Чернобыльской АЭС сталкеров был петербуржец
11:30
Грузовик въехал в поезд в Колпино, водителя вырезали из машины
11:25
СМИ: На учениях «Запад» под Пушкином произошел еще один инцидент с вертолетом Ка-52
11:21
Смерть актера Марьянова проверит Следственный комитет
11:12
Петр Павленский поджег Банк Франции
11:09
«Ростех» готовит ответный иск к Siemens из-за турбин для Крыма
10:47
СМИ: Ротенберг построит мост на Сахалин за 286 млрд
10:43
ВЦИОМ: Больше 40 процентов россиян готовятся к худшим временам
10:37
В Госдуме придумывают новую схему обжалования «писем счастья» от ГИБДД
10:31
Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч за отказ сотрудничать с ФСБ
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
16.10.2017 19:53
5 Комментариев

Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта

Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок» объявило конкурс на разработку мобильного приложения, предназначенного для информирования горожан о работе общественного транспорта. Обещают, что несколько раз в месяц можно будет получить детализацию транзакций по своему «Подорожнику». 

Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 13 октября. Максимальная цена — 21,4 млн рублей, итоги подведут 9 ноября. 

Разработка растянется на 2017 – 2019 годы. Согласно техническому заданию, приложение должно быть совместимо с платформами iOS версии 9.0 и выше и Аndroid версии 4.4 и выше. Установка на мобильное устройство будет бесплатной. Помимо сервиса по геолокации, актуальных новостей, просчета маршрута, определения местонахождения подвижного состава и остановок, пользователь сможет обратиться со своими предложениями и жалобами к «Организатору перевозок». 

«Мы хотим сделать так, чтобы пассажир мог направлять запросы по своему «Подорожнику» и получать детализацию по поездкам и расчетам, – пояснили в учреждении. – При этом будет какой-то лимит на количество таких запросов в месяц». Мобильное приложение должно быть мультиязычным, с русского будет возможность переключаться на английский, немецкий, китайский и испанский. 

Ранее «Фонтанка» подробно писала о разработке комплексной информационной системы управления общественным транспортом (КИСУ). В «Организаторе перевозок» уточнили, что прямого отношения новое приложение к КИСУ не имеет, однако по мере внедрения системы должно быть с ней интегрировано.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (5)
raniri
16 октября 2017 г. 20:19
LTrack: попробуйте Организатору перевозок написать, даже интересно, это только мне они не отвечают, или это у них такая установка
Choibalsan
16 октября 2017 г. 20:15
"Разработка растянется на 2017 – 2019 годы.Максимальная цена — 21,4 млн рублей, итоги подведут 9 ноября." Студент — второкурсник это приложение за месяц сделает. И денег очень мало, не хватит. Минимум ярд, это же не стадион, всем не хватит, точно.
LTrack
16 октября 2017 г. 20:14
raniri: Мне в последнее время отвечают всегда. Даже был рекорд, когда ответили за три (!) дня. Да, я тоже не поверил своим глазам, когда ответ пришел так быстро, но такое было.
raniri
16 октября 2017 г. 20:05
Любимая компания "Организатор перевозок" :)) Написала им жалобу пару месяцев назад, тишина, ни ответа, ни привета. Вероятно, и новый "продукт" будет столько же молчаливым.
Udel
16 октября 2017 г. 20:00
Новое — хорошо забытое старое? Ждём-с...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31

«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга

Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость"
16.10.2017 17:15

Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области

Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31

Пару слов про 11 октября

«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
Станция «Чёрная речка» закрыта
Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября
Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина
В Петербурге суд просят закрыть сайты по продаже оружия
Минфин: АБИИ может вложить $20 млн создание очистных сооружений в Петербурге
В Петербурге ожидается усиление ветра
Петербуржцев ждут умеренные дожди и ветер
У Уткиной дачи нашелся новый подрядчик
«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите
Наноасфальт на Невском снова ждет ремонт
Федералы обновили областные дороги
Как Смольный стартапы смотрел
Ударить спиртом по рутению-106
Омолодить и уничтожить
Сергей Харлашкин: Никогда Петербург не будет Амстердамом
Спасение рядового кеда
Зачем Конюшенному ведомству хотят приделать «правое плечо»
Как нам обустроить хрущевки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции

В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида

Надежда Зайцева для «Фонтанка.ру»

Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт

Новости компаний
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31
«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость"
16.10.2017 17:15
Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
Компания КЕЙ
16.10.2017 10:00
Как собрать мощный компьютер: советы специалистов «КЕЙ»
Процессоры, материнские платы, память, видеокарты - специалисты компании «КЕЙ» делятся советами по выбору комплектующих для вашего ПК
«Петербургская Недвижимость»
13.10.2017 16:26
Setl City возвела фундамент второго детского сада в ЖК «Чистое небо»
Setl City приступила к основному этапу строительства второго детского сада в ЖК «Чистое небо», который компания возводит в Приморском районе. Уже залита фундаментная плита. Проектом предусмотрено строительство бассейна
ГК «Эталон»
13.10.2017 12:25
«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает для покупателей квартир программу Trade-in
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» расширяет возможности для своих клиентов по реализации и покупке недвижимости и запускает программу Trade-in
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
ГК «УНИСТО Петросталь»
12.10.2017 17:19
«Тридевяткино Царство» – один из самых востребованных проектов доступного жилья от «УНИСТО»
Квартиры в проектах ГК «УНИСТО Петросталь» в Мурино за прошедший год выросли в цене на 6-7%. ЖК «Тридевяткино Царство» остается лидером по востребованности среди покупателей доступной недвижимости
Компания Л1
12.10.2017 13:29
В ЖК «Лондон Парк» началось благоустройство территории
В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию двух многосекционных жилых корпусов жилого комплекса «Лондон Парк» Компания Л1 приступила к благоустройству прилегающих территорий
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.