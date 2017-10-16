В Петербурге «сирийский наемник» обещал обесцветить планету

Вооруженный петербуржец задержан за дебош в грузинском кафе и яростный план по исправлению мира. Обещание расовой чистки велено было воспринимать всерьез, ведь за плечами оратора имеются, как он утверждал, командировки в Сирию.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 16 октября в кафе-хинкальную «Золотое руно» на проспекте Испытателей вошел упитанный коротко стриженый мужчина с желтым полиэтиленовым пакетом. Кажется, уже был нетрезв.

Подают в кафе блюда грузинской кухни, соответствующим был и персонал. Но не радушие бросилось в глаза посетителю. На грустные мысли навели его цвет волос и южный тип лиц, а за печалью пришел и шум. Мужчина кричал, что сделает мир белее, и поможет ему участие в боевых действиях на территории Сирии. Умение обращаться с оружием было к словам приложено. В желтом пакете лежали коробки патронов для карабина «Сайга», смелости посетителю добавляли охотничий нож, пистолет Grand Power с полным магазином и запасной обоймой. Отключить опасную активность официанты «Золотого руна» постарались нажатием тревожной кнопки.



По сигналу приехал наряд фирмы «Титан». Любитель однотонного вынул пистолет и наставил на охранников. Ему дали понять, что это перебор. Не без помощи приемов боевого самбо и перцового газа мужчина оказался на полу лицом вниз. Кроме арсенала, у него нашли удостоверение народного дружинника на имя Алексея Владимировича Лесогора. Фотография с изображением лежавшего совпала.



В специализированной народной дружине по безопасности дорожного движения на вопрос «Фонтанки» не стали отрицать, что Алексей Лесогор получал удостоверение, но уточнили:

«В 2017 году дружинникам выданы удостоверения нового образца, изъятое у задержанного гражданина – недействительно».



В охранной фирме «Титан» нашему изданию подтвердили тревожный вызов в «Золотое руно», а применение спецсредств (газа и наручников) объяснили сопротивлением человека с удостоверением на имя Лесогора и реальностью исходившей от него угрозы. Задержанный передан полицейским.