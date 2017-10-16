«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите

Появление проездного билета «Подорожник» в областных электричках принципиально не изменит быт пассажиров. Разве что смятых билетиков в карманах поубавится.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания заявила, что готовится внедрять оплату проезда в электричках с помощью «Подорожника». Звучит как еще один шаг в светлое транспортное будущее, но наличные расчеты с кондукторами никуда не денутся. Да и одно из главных свойств «Подорожника», постепенное снижение тарифа, перевозчик решил не использовать.

В первый раз о том, чтобы «подключить» электрички к «Подорожнику», руководство Северо-Западной пригородной пассажирской компании задумалось два года назад, обратились в комитет по транспорту. С тех пор линейка проездных билетов расширилась, сама карта изменилась, ее объединили с московской «Тройкой» — тут-то и подоспели с пригородными поездами. По заявлению компании, мероприятия по внедрению оплаты проезда с помощью «Подорожника» уже ведутся, в ноябре система должна заработать.

«Фонтанка» стала выяснять подробности, но оказалось, что принципиальных нововведений пассажирам ждать не стоит.

«Подорожником» действительно можно будет пользоваться в электричках, но без скитаний по вокзалу все равно не обойтись.

«Ты приходишь в кассу с «Подорожником», где есть какая-то сумма денег, достаточная для оплаты проезда, у тебя списывают ресурс, равный стоимости билета, а на карту записывают этот самый билет, – объясняют специалисты ГКУ «Организатор перевозок». – Там, где есть турникеты при выходе на платформу, ты прикладываешь «Подорожник», точно так же проведение оплаты может проверить контролер в электричке с помощью специального валидатора».

Билет остается на карте до конца поездки, так что если при выходе с вокзала опять-таки установлены турникеты, ты прикладываешь «Подорожник» и там. Закинуть проездной на карту можно будет и в терминалах самообслуживания. Сейчас их в зоне обслуживания компании 376 штук, каждый второй позволяет расплатиться по безналу, за 9 месяцев 2017 года аппаратами воспользовались 5,5 млн раз.

Самый насущный вопрос — как в эту систему впишут станции, где никаких касс и терминалов нет. Ответ — никак. Если уж человек садится в электричку на платформе 54-й км, состоится классический разговор с кондуктором, который должен будет поверить на пассажиру на слово и выдать ему бумажный билет за наличные.

Ничего, судя по всему, не изменится и с точки зрения стоимости. Одно из главных преимуществ использования единого электронного билета состоит в том, что тариф снижается по мере использования — с 36 рублей за первые 10 поездок до 32, если пассажир перевалил за 40 поездок. В комитете по тарифам сообщили, что ни с какими заявками СЗППК к ним не обращалась. «Скидки не будут действовать, – подтверждают в самой компании. – Все будет согласно тарифу». Работать «Подорожник» будет для всей зоны Северо-Западной пригородной пассажирской компании, т. е. по нему можно будет уехать и в Малую Вишеру Новгородской области.

У СЗППК довольно развитая абонементная политика, на сайте представлено более 15 вариантов билетов длительного пользования. К примеру, можно приобрести пятидневный абонемент «Мельница», для регулярных поездок от Финляндского вокзала до станции «Мельничный ручей» за 430 рублей, либо абонемент «Дачный», действительный с 28 апреля по 30 сентября. Все это для удобства можно будет также записать на «Подорожник».

Сам собой возникает вопрос, насколько этот сервис будет совместим с петербургским содержимым карты. Многие помнят, как внедряли в начале года тарифы «Суточный» и «90-минут»: выяснилось, что записать их можно только на чистый носитель, в противном случае система не могла определить, с какого конкретно билета необходимо списывать ресурс. В этот раз, вроде бы, обойдется без покупки новой карты, «Организатор перевозок» уже забронировал два сектора «Подорожника» под электрички. «Для новой эмиссии мы придумали специальный значок, паровоз в круге – говорят в учреждении. – Если он есть, карта предназначена для работы с СЗППК. Если у пассажира старый носитель, нужно будет обратиться в определенную кассу, на каждом вокзале она будет своя. Там зарядят нужную ячейку».

Стоимость переоборудования в СЗППК не комментируют, говорят, «закрытая информация». Если контролерам и правда собираются раздать новые валидаторы, их придется закупить. В прошлом году Горэлектротранс объявлял конкурс на поставку 50 аппаратов более или менее современной модели ПК-002 с сетевыми адаптерами в общей сложности за миллион рублей. В зоне обслуживания СЗППК на апрель-месяц курсировало примерно 140 электричек.

СЗППК осуществляет перевозку пассажиров в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях. На 76% принадлежит РЖД, на 24 – городу в лице комитета имущественных отношений. По итогам 2016 года выручка компании составила 6,758 млрд рублей, чистая прибыль — 990 млн. Пассажиропоток за тот же период увеличился на 1,5% до 76,5 млн человек.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»