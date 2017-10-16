«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите

Еще
20:47 16.10.2017
Новость часа
20:38
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
Пришлите свою новость!
20:38
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
20:29
Станция «Чёрная речка» закрыта
19:53
Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта
19:31
Корпус ИТМО остался без отопления
19:27
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября
19:18
СМИ: Китайцы купят долю в «Роснефти» за 7,8 млрд евро
19:10
Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» пройдет в 17-й раз
19:06
«Балтийскую звезду» вручили Эйфману, Кочергину, Адомайтису, Персевалю
19:00
Минфин узаконит «бренди» в России
18:47
Новые правила выдачи американских виз ударили по тысячам российских моряков
18:37
Российские пограничники помешали четырем африканцам попасть в Финляндию и Эстонию
18:20
11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга останутся под стражей
17:56
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера Марьянова
17:47
«Эталон» выручил от продажи жилья на 13% больше
17:45
Банк Франции подаст жалобу на Петра Павленского
17:12
Путин ввёл санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний
17:02
Авиакомпаниям грозят штрафами за дорогие билеты
16:38
Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции
16:28
Росавиация заплатит 101 млн рублей «Трансстрою» по суду
16:19
Дэниел Крейг выбрал актрису на роль подружки Джеймса Бонда
16:10
Квартет угонщиков попался на чужом Mercedes в Петербурге
16:07
Обладатель «Грэмми», снявшийся в «Игре престолов», пострадал в аварии на велосипеде
16:04
Корреспондент «Фонтанки» получил премию Tech in Media '17 за публикацию о роботе-стилисте
16:00
В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида
15:54
«Прогресс» пристыковался к Международной космической станции
15:44
Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина
15:40
Россия просит Интерпол задержать экс-главу Московской антидопинговой лаборатории
15:25
Прокуратура не нашла нарушений в «Матильде»
15:22
Лечение аденомы простаты грозит мужчинам раком груди и депрессией
15:18
Медведев: Налоги для бизнеса повышать не будут
15:01
Авиакомпания Nordavia объединяется с Red Wings
14:55
К концу ноября в городе закончат ремонт еще 7 тоннелей и мостов
14:50
Неуплата миллиарда рублей налогов довела главу «НСК-Монолит» до уголовного дела
14:46
К концу года запустят реверсивное движение на Большеохтинском мосту
14:41
В Петербурге суд просят закрыть сайты по продаже оружия
14:37
Агентство кибербезопасности: Созданием крипторубля займётся Герман Греф
14:30
В 2018 году Невский будут закрывать на ремонт по выходным
14:26
Дуров ищет юристов для суда с ФСБ через «ВКонтакте»
14:16
Купить квартиру у метро можно за 2 млн рублей
14:12
По поводу строительной свалки в Шушарах возбудили уголовное дело
14:07
Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА
14:03
Эксперты: Искусственный интеллект оставит без работы десятки миллионов россиян
13:55
Клиента заправки на Витебском ранили ножом
13:51
Кремль: Блокировать Telegram в России пока никто не собирается
13:47
Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт
13:38
Скончался солист Мариинского театра Николай Охотников
13:34
Ученые: Лето в России было холодным из-за таяния арктических льдов
13:29
СМИ: Facebook набирает на работу людей из спецслужб
13:15
«Истинных финнов» опять проверят на разжигание ненависти
13:10
Столетие революции могут отметить амнистией для нарушителей ПДД
12:55
Рубль растет к доллару и евро
12:49
Бастрыкин потребовал разобраться, как медведь мог убить жителя Воронежской области
12:41
Водитель «БМВ» на Замшиной наездом пытался разнять драку
12:35
ФАС снижает цены на презервативы и требует пропагандировать их по телевизору и в кино
12:11
Петербургский водитель удирал от полиции и переехал ногу полицейскому: стреляли
12:06
За бордель в Московском районе владелица получила условный срок
12:02
Росстат: В Петербурге умирают от алкогольных отравлений меньше, чем в Ленобласти, но больше, чем в Карелии
11:58
Илья Перекопский: Не верю в блокировку Telegram
11:55
На Таллинском шоссе закрыли бордель с приезжими из Африки
11:50
Счетная палата: На исполнение «майских указов» не хватает 43,1 млрд рублей
11:44
Среди задержанных возле Чернобыльской АЭС сталкеров был петербуржец
11:30
Грузовик въехал в поезд в Колпино, водителя вырезали из машины
11:25
СМИ: На учениях «Запад» под Пушкином произошел еще один инцидент с вертолетом Ка-52
11:21
Смерть актера Марьянова проверит Следственный комитет
11:12
Петр Павленский поджег Банк Франции
11:09
«Ростех» готовит ответный иск к Siemens из-за турбин для Крыма
10:47
СМИ: Ротенберг построит мост на Сахалин за 286 млрд
10:43
ВЦИОМ: Больше 40 процентов россиян готовятся к худшим временам
10:37
В Госдуме придумывают новую схему обжалования «писем счастья» от ГИБДД
10:31
Суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч за отказ сотрудничать с ФСБ
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
16.10.2017 19:50
6 Комментариев

«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите

Появление проездного билета «Подорожник» в областных электричках принципиально не изменит быт пассажиров. Разве что смятых билетиков в карманах поубавится.
«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите
Роман Пименов/Интерпресс

Северо-Западная пригородная пассажирская компания заявила, что готовится внедрять оплату проезда в электричках с помощью «Подорожника». Звучит как еще один шаг в светлое транспортное будущее, но наличные расчеты с кондукторами никуда не денутся. Да и одно из главных свойств «Подорожника», постепенное снижение тарифа, перевозчик решил не использовать.

В первый раз о том, чтобы «подключить» электрички к «Подорожнику», руководство Северо-Западной пригородной пассажирской компании задумалось два года назад, обратились в комитет по транспорту. С тех пор линейка проездных билетов расширилась, сама карта изменилась, ее объединили с московской «Тройкой» — тут-то и подоспели с пригородными поездами. По заявлению компании, мероприятия по внедрению оплаты проезда с помощью «Подорожника» уже ведутся, в ноябре система должна заработать.

«Фонтанка» стала выяснять подробности, но оказалось, что принципиальных нововведений пассажирам ждать не стоит.

«Подорожником» действительно можно будет пользоваться в электричках, но без скитаний по вокзалу все равно не обойтись. 

«Ты приходишь в кассу с «Подорожником», где есть какая-то сумма денег, достаточная для оплаты проезда, у тебя списывают ресурс, равный стоимости билета, а на карту записывают этот самый билет, – объясняют специалисты ГКУ «Организатор перевозок». – Там, где есть турникеты при выходе на платформу, ты прикладываешь «Подорожник», точно так же проведение оплаты может проверить контролер в электричке с помощью специального валидатора». 

Билет остается на карте до конца поездки, так что если при выходе с вокзала опять-таки установлены турникеты, ты прикладываешь «Подорожник» и там. Закинуть проездной на карту можно будет и в терминалах самообслуживания. Сейчас их в зоне обслуживания компании 376 штук, каждый второй позволяет расплатиться по безналу, за 9 месяцев 2017 года аппаратами воспользовались 5,5 млн раз.

Самый насущный вопрос — как в эту систему впишут станции, где никаких касс и терминалов нет. Ответ — никак. Если уж человек садится в электричку на платформе 54-й км, состоится классический разговор с кондуктором, который должен будет поверить на пассажиру на слово и выдать ему бумажный билет за наличные.

Ничего, судя по всему, не изменится и с точки зрения стоимости. Одно из главных преимуществ использования единого электронного билета состоит в том, что тариф снижается по мере использования — с 36 рублей за первые 10 поездок до 32, если пассажир перевалил за 40 поездок. В комитете по тарифам сообщили, что ни с какими заявками СЗППК к ним не обращалась. «Скидки не будут действовать, – подтверждают в самой компании. – Все будет согласно тарифу». Работать «Подорожник» будет для всей зоны Северо-Западной пригородной пассажирской компании, т. е. по нему можно будет уехать и в Малую Вишеру Новгородской области.

У СЗППК довольно развитая абонементная политика, на сайте представлено более 15 вариантов билетов длительного пользования. К примеру, можно приобрести пятидневный абонемент «Мельница», для регулярных поездок от Финляндского вокзала до станции «Мельничный ручей» за 430 рублей, либо абонемент «Дачный», действительный с 28 апреля по 30 сентября. Все это для удобства можно будет также записать на «Подорожник».

Сам собой возникает вопрос, насколько этот сервис будет совместим с петербургским содержимым карты. Многие помнят, как внедряли в начале года тарифы «Суточный» и «90-минут»: выяснилось, что записать их можно только на чистый носитель, в противном случае система не могла определить, с какого конкретно билета необходимо списывать ресурс. В этот раз, вроде бы, обойдется без покупки новой карты, «Организатор перевозок» уже забронировал два сектора «Подорожника» под электрички. «Для новой эмиссии мы придумали специальный значок, паровоз в круге – говорят в учреждении. – Если он есть, карта предназначена для работы с СЗППК. Если у пассажира старый носитель, нужно будет обратиться в определенную кассу, на каждом вокзале она будет своя. Там зарядят нужную ячейку».

Стоимость переоборудования в СЗППК не комментируют, говорят, «закрытая информация». Если контролерам и правда собираются раздать новые валидаторы, их придется закупить. В прошлом году Горэлектротранс объявлял конкурс на поставку 50 аппаратов более или менее современной модели ПК-002 с сетевыми адаптерами в общей сложности за миллион рублей. В зоне обслуживания СЗППК на апрель-месяц курсировало примерно 140 электричек.

СЗППК осуществляет перевозку пассажиров в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областях. На 76% принадлежит РЖД, на 24 – городу в лице комитета имущественных отношений. По итогам 2016 года выручка компании составила 6,758 млрд рублей, чистая прибыль — 990 млн. Пассажиропоток за тот же период увеличился на 1,5% до 76,5 млн человек.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (6)
Utash
16 октября 2017 г. 20:46
Подорожник уже тем хорош что ваши деньги достаются ГУПам (т.е. Абрамянцам и Алиевым), а не попадают в жадные липкие пальцы кондукторов, кассирш и пр. однокорытникам.
naxnax1
16 октября 2017 г. 20:40
Отмывочка живой нал
Refus
16 октября 2017 г. 20:34
>Ты приходишь в кассу с «Подорожником», где есть какая-то сумма денег, достаточная для оплаты проезда, у тебя списывают ресурс, равный стоимости билета, а на карту записывают этот самый билет дураки чтоле???
Muslimgauze
16 октября 2017 г. 20:05
зачем платить недо-подорожниками, когда у железной дороги есть свои пластиковые проездные, по которым с ПЕРВОЙ ЖЕ ПОЕЗДКИ идёт скидка?
raniri
16 октября 2017 г. 20:01
Было много комментариев блогеров к прошлой статье Жаль, что журналисты Фонтанки не задали их представителям компании Подорожник.... "опять эта неизвестность" :) — чеков, как не было, так и нет, ни в кассе метро, ни при пополнении счета через банкомат — отчетности нет (поступило/списали), непонятно как узнать, может сидишь дома, а с карточки деньги списывают за поездки? — информацию о списанных деньгах с расшифровкой (время, маршрут) на сайте не получить — личного кабинета нет
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31

«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга

Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость"
16.10.2017 17:15

Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области

Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31

Пару слов про 11 октября

«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Станцию «Чёрная речка» открыли за 13 минут
Станция «Чёрная речка» закрыта
Смольный разработает новое мобильное приложение для общественного транспорта
«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября
Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина
В Петербурге суд просят закрыть сайты по продаже оружия
Минфин: АБИИ может вложить $20 млн создание очистных сооружений в Петербурге
В Петербурге ожидается усиление ветра
Петербуржцев ждут умеренные дожди и ветер
У Уткиной дачи нашелся новый подрядчик
«Подорожник» в электричках: скидки нет, но вы берите
Наноасфальт на Невском снова ждет ремонт
Федералы обновили областные дороги
Как Смольный стартапы смотрел
Ударить спиртом по рутению-106
Омолодить и уничтожить
Сергей Харлашкин: Никогда Петербург не будет Амстердамом
Спасение рядового кеда
Зачем Конюшенному ведомству хотят приделать «правое плечо»
Как нам обустроить хрущевки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции

В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида

Надежда Зайцева для «Фонтанка.ру»

Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт

Новости компаний
Магазины «Улыбка радуги»
16.10.2017 17:31
«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость"
16.10.2017 17:15
Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области
Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона
«Петербургский мельничный комбинат»
16.10.2017 15:31
Пару слов про 11 октября
«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев
Компания КЕЙ
16.10.2017 10:00
Как собрать мощный компьютер: советы специалистов «КЕЙ»
Процессоры, материнские платы, память, видеокарты - специалисты компании «КЕЙ» делятся советами по выбору комплектующих для вашего ПК
«Петербургская Недвижимость»
13.10.2017 16:26
Setl City возвела фундамент второго детского сада в ЖК «Чистое небо»
Setl City приступила к основному этапу строительства второго детского сада в ЖК «Чистое небо», который компания возводит в Приморском районе. Уже залита фундаментная плита. Проектом предусмотрено строительство бассейна
ГК «Эталон»
13.10.2017 12:25
«Эталон ЛенСпецСМУ» запускает для покупателей квартир программу Trade-in
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» расширяет возможности для своих клиентов по реализации и покупке недвижимости и запускает программу Trade-in
Securika St.Petersburg
13.10.2017 11:29
Новая информация о выставке Securika St. Petersburg
В преддверии выставки Securika St. Petersburg организаторы выставки пообщались с участниками и задали им несколько вопросов.Предлагаем вниманию читателей третий обзор.
ivi.ru
13.10.2017 10:46
Новый кино-шедевр Вуди Аллена покажут в России в декабре 2017
Вуди Аллен - «отец» интеллектуальной комедии, с тонким и скептическим юмором. Это легенда кинематографа, которого не останавливают ни нападки критиков, ни возраст, ни трудности с финансированием.
ГК «УНИСТО Петросталь»
12.10.2017 17:19
«Тридевяткино Царство» – один из самых востребованных проектов доступного жилья от «УНИСТО»
Квартиры в проектах ГК «УНИСТО Петросталь» в Мурино за прошедший год выросли в цене на 6-7%. ЖК «Тридевяткино Царство» остается лидером по востребованности среди покупателей доступной недвижимости
Компания Л1
12.10.2017 13:29
В ЖК «Лондон Парк» началось благоустройство территории
В рамках подготовки к вводу в эксплуатацию двух многосекционных жилых корпусов жилого комплекса «Лондон Парк» Компания Л1 приступила к благоустройству прилегающих территорий
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.