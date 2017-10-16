«Фонтанка» за 60 секунд — 16 октября

Рэп-баттл Оксимирона и Дизастера состоялся, и теперь это хайп международного масштаба. Для тех, кто в этой фразе понял только глагол, наш просветительский текст. Спойлер: наш победил. Но это не точно.

Художник-акционист Петр Павленский не заплатил за подожженную дверь ФСБ в Москве и сбежал в Париж. Там он поджег Банк Франции. Видимо, в следующей стране, куда сбежит Павленский, будет гореть тюрьма.

Депутат Сергей Никешин «поплыл» на бассейне. Две компании не могут поделить миллиард на недостроенном спорткомплексе на углу Солдата Корзуна и Ветеранов. И тут появляется Никешин и пишет депутатский запрос про мошенничество. Это ж неспроста.

Ремонтировать асфальт на Невском — как с чесоткой: только почесался, как снова хочется. В 2018 году его снова будут ремонтировать.

Петербургский дальнобойщик полтора года ждал, пока ему выпишут хотя бы один штраф за неуплаченный «Платон». Дождался. Теперь у него есть план, как с помощью этого штрафа весь «Платон» отменить.

Павел Дуров тоже не хочет платить штраф. Но про намерение отменить ФСБ пока не заявлял. Собирает команду мечты из юристов.