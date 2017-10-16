Миллионы уходят в табор

Петербургский благотворительный фонд в преддверии президентских выборов 2018 года по заданию чиновников исследует цыган, живущих под Петербургом, чтобы ответить на вечные вопросы: чего хочет вольный народ и как с ним работать.

В октябре исследователи проведут серию интервью с лидерами крупнейших региональных общин цыган и фокус-группы и анкетирование рядового цыганского населения в возрасте от 16 лет. В итоге чиновники должны получить полную картину: как и чем живут сейчас цыгане, карту их расселения и методические рекомендации по работе с ними. Любопытно, что на выборах 2016 года община голосовала организованными группами и принесла хорошие результаты партии власти.

Заказчиком исследования стали областные чиновники, а контракт на 1,2 млн получил петербургский благотворительный «ПСП-фонд». Он известен по серии буклетов для мигрантов «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!».

Официально декларируемая цель исследования — «гармонизация» отношений между чиновниками и цыганами и социализация последних: отправка цыганских детей в школы и садики и трудоустройство их родителей. А также (цитата): «...преодоление негативных общественных стереотипов в отношении цыганского населения» и составление «цыганского разговорника».

В исследовании должен быть сделан акцент на Бокситогорском, Волосовском, Киришском, Кировском, Подпорожском районах, а также на Елизаветинском, Рождественском, Сиверском поселениях Гатчинского района и Никольском и Форносовском поселениях Тосненского района.

Но есть и дополнительные задачи: мотивация цыган получать паспорта, интервьюирование их неформальных лидеров и составление электронных баз с подробной картой расселения общин. Будут собраны данные о проблемах, которые беспокоят, потребностях и интересах.

Выяснить все эти моменты предполагается с помощью фокус-групп и анкетирования. Для этой работы в поля отравятся 5 интервьюеров и 2 супервайзера. А рецензию на их работу дадут эксперты в области этнографии и антропологии.

Руководитель «ПСП-Фонда» Борис Панич сообщил «Фонтанке», что это завершающая часть исследования цыганской общины региона, которое инициировали власти год назад. По его словам, в прошлом году в работу инвестировали около 700 тысяч рублей. Таким образом, суммарный фонд исследований цыганской общины региона достиг в этом году почти 2 млн.

– Цель исследования – отмониторить ситуацию с цыганским населением, положением цыган и понять, какие есть потенциально узкие места во взаимоотношениях. И предложить практические меры, что можно сделать, чтобы жить долго и счастливо и помочь решить им социальные проблемы, – отметил Панич.

По его словам, его фонду удалось наладить контакт с цыганами благодаря выходу на лидеров цыганского населения — баронов. При их поддержке проводятся опросы населения. При договоренностях с цыганами, им важно дать понять, что их таким образом не пытаются контролировать.

Глава Федеральной национально-культурной автономии цыган Надежда Деметр рассказала «Фонтанке», что исследование поможет установить, сколько реально цыган живет в Ленинградской области.

– Действительно, нужно узнать, сколько их живет, статистика никогда не совпадает с реальностью. Такие исследования помогают выяснить реальную цифру, чего вы никогда не добьетесь ни в одной переписи населения. Само исследование правильное, плохо только, что всё время это получает один и тот же фонд. Они очень однобоко это все делают и показывают только то, что им нужно, – посетовала она. Но подробнее говорить, о какой именно однобокости идет речь, не захотела.

Как добавила Екатерина Алимова, председатель правления волонтеров «Дети Петербурга», работавших в цыганских таборах, проблемы этого народа давно известны.

– Есть разные этнические группы цыган. Есть так называемые русские цыгане, у них с образованием и ранними браками нормальная ситуация. А у других есть проблемы, которые мы видели во время того, как ходили в таборы: отсутствие базового школьного образования — многие дети в школу не ходят, кроме того, ранние браки — в 12 лет дети уже могут быть в семье. Это тоже делает образование для детей недоступным. Хорошо, если бы чиновники могли на это повлиять.

Однако интерес к цыганскому вопросу, который существует уже много десятков лет, может иметь для властей и сугубо практический смысл. Он совпал по времени с подготовкой к президентским выборам 2018 года. Как ранее сообщала «Фонтанка», на выборах в области в сентябре 2016 года на избирательный участок представители свободного народа приходили под контролем барона.

Корреспондент 47news, который стал свидетелем цыганского волеизъявления, описал тогда, как происходила работа: группы цыган по 5 – 7 человек собирались у участка, их встречал барон, который давал им какие-то рекомендации. После этого потенциальные избиратели заходили на участок, а мужчина встречал следующую группу избирателей-цыган.

Ситуация происходила в Лесколово во Всеволжском районе. Там выбирали депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва, депутатов в Законодательное собрание шестого созыва для Ленинградской области, а также муниципальных депутатов. Победителями в районе стали кандидаты, представляющие только партию «Единая Россия», и несколько самовыдвиженцев.

Как писала «Фонтанка», по подсчетам организации «Мемориал», на Северо-Западе России проживают более 100 тысяч цыган, в том числе значительная часть в Ленинградской области. Крупнейший табор расположен под Петербургом – во Всеволожском районе области, близ железнодорожной станции Пери, где уже несколько десятков лет живут около 1,5 тысяч цыган. Все, кто старше 18 лет, — потенциальные участники грядущих выборов президента.

– Аполитичность цыган – это миф, – прокомментировала участие цыган в выборах Деметр. – Они уже давно поняли, что от того, что они голосуют, в их жизни зависит очень многое, и все голосуют начиная с 1996 года.

Илья Казаков, «Фонтанка.Ру».