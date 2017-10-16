СМИ: Китайцы купят долю в «Роснефти» за 7,8 млрд евро

CEFC China Energy заплатит за 14,16% акций «Роснефти» 3,9 млрд евро и эквивалент 4,6 млрд долларов в евро (около 3,9 млрд евро по текущему курсу).

Об этом 16 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение продавцов доли в российской нефтяной госкомпании — Катарский инвестиционный фонд QIA и швейцарский трейдер Glencore. Таким образом, китайская компания станет третьим крупнейшим акционером «Роснефти» после государства (50%+1 акция) и британской BP (19,75%).

Напомним, ранее QIA и Glencore приобрели 19,5% акций нефтяной госкомпании за 10,2 млрд евро. Если сделка с CEFC China Energy пройдет по объявленной цене, продавцы заработают около 100 млн евро на двоих.

Отметим, кредит на приобретение доли в «Роснефти» китайцы могут получить в ВТБ. Речь идет о сумме в 5,1 млрд долларов.