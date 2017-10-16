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16.10.2017 19:00

Минфин узаконит «бренди» в России

Министерство финансов предложило закрепить в российском законодательстве понятие «бренди».

 

Как пишет 16 октября «Коммерсантъ», соответствующее предложение Минфин уже направил для обсуждения в Совет Федерации. «Введение понятия "бренди" позволит противодействовать обороту фальсифицированного коньяка по демпинговым ценам и повысить доступность легального, качественного алкоголя», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

 

Сейчас понятие «бренди» отсутствует в федеральном законодательстве, действует только ГОСТ на производство коньяка.


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