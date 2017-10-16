Минфин узаконит «бренди» в России

Министерство финансов предложило закрепить в российском законодательстве понятие «бренди».

Как пишет 16 октября «Коммерсантъ», соответствующее предложение Минфин уже направил для обсуждения в Совет Федерации. «Введение понятия "бренди" позволит противодействовать обороту фальсифицированного коньяка по демпинговым ценам и повысить доступность легального, качественного алкоголя», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Сейчас понятие «бренди» отсутствует в федеральном законодательстве, действует только ГОСТ на производство коньяка.