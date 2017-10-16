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16.10.2017 19:10

Благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» пройдет в 17-й раз

В городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, 21 октября стартует благотворительная акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!», которую проводит фонд «Линия жизни». Это будет уже 17-ая по счету акция и пройдет она в 3 и 4 выходные октября.

Напомним, акция «Чья-то жизнь — уже не мелочь!» проходит два раза в год: весной и осенью. Её суть очень проста: все, кто желает, может принести в пункты сбора, которые открываются на время проведения акции, монеты любого номинала, которая всегда найдется в доме. Собранные деньги фонд переводит на лечение тяжелобольных детей. С 2009 года благодаря собранной мелочи удалось спасти уже 80 детей.

В этот раз помощь будет направлена 14-летней Кривошеевой Наталье из Москвы. У девочки тяжелая деформация позвоночника, ДЦП, нейрогенный грудопоясничный сколиоз IV степени. Из-за искривления позвоночника ей сложно стоять даже в ходунках. Поддерживающая металлоконструкция, которую берутся имплантировать Наташе врачи НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, значительно облегчит ее состояние и позволит продолжить любимые занятия.

В Санкт-Петербурге пункты сбора будут работать по адресам:

21 октября. Центр продаж и обслуживания «Ростелеком» (Большая Морская, 24) с 12:00 до 16:00.

21 и 22 октября. Представительство «ЛЖ» (Невский пр., 35, Б. гостиный двор, 2 эт., Перинная линия, Информационный центр) с 11:00 до 19:00.

28 октября. Центр продаж и обслуживания «Ростелеком» (Большая Морская, 24) с 12:00 до 16:00.

28 и 29 октября. Представительство «ЛЖ» (Невский пр., 35, Б. гостиный двор, 2 эт., Перинная линия, Информационный центр) с 11:00 до 19:00.

Расписание и адреса пунктов приёма в других городах можно узнать на сайте фонда http://www.life-line.ru/issues/1550/.

Присоединиться к акции можно не только принеся свою копилку, но также установив банку для мелочи на работе, а также рассказав об акции своим друзьям и знакомым. Чем больше людей придут на пункты приемы мелочи, организованные фондом «Линия жизни», тем больше тяжелобольных детей будет спасено.


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