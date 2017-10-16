Новые правила выдачи американских виз ударили по тысячам российских моряков

Российский профсоюз моряков (РПСМ) и Конфедерация труда России (КТР) обратились к послу США в России Джону Хантсману-младшему с просьбой облегчить получение российскими моряками неиммиграционных виз. Как сообщает 16 октября пресс-служба РПСМ, новые порядки могут оставить отечественных моряков без работы.

В отрасли сейчас работают 100 – 150 тысяч российских моряков. Они постоянно вынуждены заходить в американские порты. По закону при себе у них должна быть неиммиграционная виза типа D или C-1/D. Иначе судовладельцу грозит штраф. Более того, без визы невозможно провести смену экипажа в США. Значит, делать это придётся в других странах. Судну придется зайти в ближайшие порты и потратить на это еще больше денег. Вдобавок моряк может пробыть в рейсе дольше запланированного. Это нарушает требования Конвенции о труде в морском судоходстве (КТМС) о максимальной продолжительности пребывания на борту.

«Оформление визы теперь сопряжено с дополнительными расходами, поскольку собеседование проходит в Москве. Это значит, что судовладельцу придётся платить за проезд и проживание моряков в столице», — говорится в сообщении профсоюза.

Чтобы облегчить выдачу виз, моряки предлагают разрешить проводить собеседования дистанционно, а все необходимые документы высылать по почте. Кроме того, в профсоюзе настаивают на продлении срока действия рабочих виз.

«Подобный подход, помимо прочего, позволит снизить нагрузку и на само посольство, которое теперь вынуждено рассматривать заявки со всей России», — отмечают в профсоюзе моряков. В противном случае компании просто предпочтут не нанимать россиян.