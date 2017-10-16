Давить своих, чтоб чужие боялись

СК задержал петербуржца за убийство. 20-летнему Никите Литвинову было страшно идти врукопашную, он сел за руль бабушкиного BMW и врезался в дравшихся. Под колесами оказались свои.

Следственный комитет Петербурга 17 октября повезет на арест молодого человека, который, по предварительным данным, пьяным намеренно въехал в группу дерущихся и насмерть задавил того, кто спешил ему на помощь. Никиту Литвинова называют представителем «золотой молодежи». О богатстве родителей он рассказывать не стеснялся.

В ночь на воскресенье, 15 октября, у гипермаркета «Сезон» на Замшина оказались в непростом положении два товарища – Никитос и «Бомба». С ними сцепились парни из секции тайского бокса. У Никитоса (так он представляется в соцсети) были новенький черный «Бумер» и алкоголь в крови, но против спортсменов этого недоставало. Молодой человек растворился в сторону иномарки, и «Бомба» запросил помощи по телефону:

«Убивают, помогите!» – обратился он к друзьям, живущим в соседнем доме. SOS приняли Женя и Влад. Они оставили своих девушек, с которыми коротали время, и бросились к «Сезону».

Случилась стычка. «Бомба» был спасен. Никитос тоже, и он мог выходить из укрытия. Но он выехал.

Первым свет фар ослепил примчавшего на помощь 28-летнего Женю. На него несся узнаваемый бампер БМВ. Отпрыгивать было поздно. Автомобиль сбил парня.

Следующим на пути стоял Влад. Докричаться до водителя возможности не было. Незнакомец из враждебной компании схватил Влада покрепче и резко дернул в сторону. Иномарка ударила обоих, но по касательной.

Обезумевший БМВ продолжал рассекать дворовую территорию. Смяв четыре припаркованных авто, скрылся.

Женю доставили в Елизаветинскую больницу в тяжелейшем состоянии. Раздавленная голова и травмы внутренних органов шансов не оставляли. Через четыре часа медики констатировали смерть потерпевшего. У него осталась двухлетняя дочь.

За рулем БМВ, как считает следствие, сидел петербуржец Никита Литвинов. Судя по соцсетям, он любит скорость. Часто позировал на фоне «Лексуса», а «Бумер», поговаривают злые языки, ему подарен в этом году на двадцатилетие бабушкой. Она известный специалист, имеет отношение к строительству почти всех отечественных морских портов и Комплекса защитных сооружений (петербургской дамбы).

«Никита, не стесняясь, говорил, что деньги берет у родителей. Подаренным БМВ он тоже хвастался», – вспоминают знакомые.

Задержали Никиту свои же. После отъезда со двора он побежал в квартиру к Владу – тому самому, которого минутами ранее едва не сшиб следом за Женей. На вопрос о причинах поступка отвечал, что, дескать, хотел припугнуть драчунов.

Уголовное дело СК возбудил по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». Никиту задержали на двое суток. Завтра, 17 октября, следствие обратится в суд с ходатайством об аресте.

«Фонтанка» пообщалась с участниками потасовки у «Сезона». Они утверждают, что никто не имел при себе оружия, и к моменту появления БМВ конфликт изживал себя:

«Помахали бы кулаками да разошлись», – говорят они.

Александр Ермаков,«Фонтанка.ру»