11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга останутся под стражей

Мосгорсуд признал законным продление срока ареста одиннадцати фигурантам дела о теракте в метрополитене Петербурга.

Как сообщает 16 октября РАПСИ, таким образом решение Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей для обвиняемых в организации теракта вступило в законную силу. Среди тех, кто останется под арестом, — Аброр и Акрам Азимовы, Содик Ортиков и другие. Им предъявлены обвинения по статьям 205 («террористический акт») и 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).