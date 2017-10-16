11 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга останутся под стражей
Мосгорсуд признал законным продление срока ареста одиннадцати фигурантам дела о теракте в метрополитене Петербурга.
Как сообщает 16 октября РАПСИ, таким образом решение Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей для обвиняемых в организации теракта вступило в законную силу. Среди тех, кто останется под арестом, — Аброр и Акрам Азимовы, Содик Ортиков и другие. Им предъявлены обвинения по статьям 205 («террористический акт») и 222 УК РФ («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Справка:
Теракт был совершен 3 апреля 2017 года. На перегоне между станциями «Сенная» и «Технологический институт» в вагоне поезда сработало взрывное устройство. Погибли 16 человек, более ста получили ранения.