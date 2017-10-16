Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера Марьянова

Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова.

Как сообщает пресс-служба ведомства 16 октября, дело возбуждено по части 2-й статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Следователи оценят качество и оперативность оказания медицинской помощи Марьянову, а также установят все обстоятельства дела и конкретных виновных.

По предварительной информации, вечером 15 октября медики в городе Лобня Московской области не смогли быстро оказать помощь актеру, в результате чего тот скончался.