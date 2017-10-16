Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти актера Марьянова
Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело по факту гибели актера Дмитрия Марьянова.
Как сообщает пресс-служба ведомства 16 октября, дело возбуждено по части 2-й статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). Следователи оценят качество и оперативность оказания медицинской помощи Марьянову, а также установят все обстоятельства дела и конкретных виновных.
По предварительной информации, вечером 15 октября медики в городе Лобня Московской области не смогли быстро оказать помощь актеру, в результате чего тот скончался.
Справка:
Напомним, актер Дмитрий Марьянов умер на 48-м году жизни 15 октября. Актер работал с 1994 по 2003 год в театре «Ленком», где был задействован в таких спектаклях, как «Юнона и Авось», «Бременские музыканты» и «Поминальная молитва». В кино он прославился ролью в «Русском регтайме».