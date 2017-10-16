Дуров не платит за Telegram

Telegram получил первый штраф за отказ работать с ФСБ. Для Дурова 800 тысяч - деньги небольшие, но платить он не согласен. Какова настоящая цена работы мессенджера в России, выясняла «Фонтанка».

Российский суд сегодня впервые оштрафовал Telegram за отказ сотрудничать с ФСБ. Штраф составил 800 тысяч рублей. Это, кстати, минимальная сумма по части 2.1 статьи 13.31 КоАП РФ, вменяемой юрлицу Дурова. Тем не менее Павел Дуров, который в суд не пришел, сегодня же написал на своей странице «ВКонтакте», что будет обжаловать штраф и ищет команду юристов. В лучших традициях цифровизации, делает он это через интернет. Всем, кто желает принять участие в процессе, предложил связаться с ним по электронной почте. «Фонтанка» попыталась при помощи экспертов в очередной раз погадать: закроют, не закроют.



Процедура



К чему готовится Роскомнадзор после судебного решения – сегодня выяснить не удалось. Запрос «Фонтанки» ведомство, не так давно потерявшее пресс-секретаря, оставило без ответа. Но как пояснил ведущий юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян, который уже обозначил Павлу Дурову своё желание поработать вместе, сразу штраф все равно требовать никто не сможет. Обжалование в апелляцию можно подать в течение месяца с момента вынесения решения. И только после того, как в силу вступит апелляционное определение решения, оно будет направлено для исполнения Роскомнадзором. Ведомство, в свою очередь, должно будет направить требование администрации Telegram и дать им 15 дней на устранение нарушения. После отсутствия реакции со стороны мессенджера его доменное имя и IP-адреса сервиса будут добавлены в реестр.

«Я полагаю, что это случится не ранее декабря 2017-го, – прогнозирует Дарбинян. – Дуров объявил тендер, чтобы посмотреть самых компетентных юристов в этой сфере. Для него это вопрос принципиальный. Согласие работать с российскими спецслужбами может серьезно сказаться на репутации защищённого мессенджера и в конце концов просто убьет его».

Выключат-не выключат



Бывший заместитель гендиректора «ВКонтакте» Илья Перекопский не верит в блокировку Telegram. Он считает, что, закрыв Telegram, российские власти испортят себе имидж перед выборами 2018 года. Перекопский, будь он на месте чиновников, делал бы обратное: всячески стимулировал развитие Telegram в России, рассказывал всему миру, что сервис сделан российской командой, и приводил бы это как пример того, что Россия – технологический лидер в сфере мессенджеров.

«Все чиновники это признают, но только в кулуарах, – говорит Илья Перекопский. – Павел не будет прогибаться и убивать продукт, терять миллионы пользователей из других стран ради прихоти ФСБ».

Уволенный из подконтрольной Павлу Дурову компании «Телеграф» программист Антон Розенберг, который судится с экс-работодателем, считает, что в случае спора с российским регулятором неявка в суд выглядит непоследовательно.

«Как только Telegram был заблокирован в Индонезии, Павел Дуров лично отправился туда договариваться. Российские же власти он публично игнорирует», – поясняет он.

«Очевидно, что на текущий момент политика «принуждения к миру» в отношении Telegram не работает, – делает вывод советник президента Путина по интернету Герман Клименко. – Ни открытые письма, ни решения судов для Павла не имеют значения».



Простое решение



Одним из возможных решений, а точнее мер по затягиванию спора, который может закончиться блокировкой, эксперты называют оплату штрафов.

«Я бы платил штрафы пока, – озвучил свою политику в случае подобного конфликта бывший партнёр Дурова Илья Перекопский. – Думаю, Павел может платить штрафы долго». Говоря о штрафе, Антон Розенберг тоже считает, что 800 тысяч рублей для Павла Дурова несущественны. «Он тратит больше за одну ночь в отеле, с меня же просто так требует в суде 100 миллионов рублей, – сравнивает расценки Розенберг. – А этот штраф может ещё и использовать для рекламы Telegram на Западе, российская аудитория его волнует меньше. Да и вообще не понятно, как взыскать этот штраф с английской компании».

«Компания вряд ли будет платить эти штрафы, поскольку сейчас некоторая игра на обострение и усиление медийного освещения, скорее, работает на неё, – говорит аналитик «Финама» Леонид Делицын. – Быть мессенджером, заблокированным в России, может оказаться совсем неплохо для развития бизнеса в каких-нибудь других странах».

"Происходящее в Telegram – это выгодный PR мессенджера, – уверен и руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц. – На мой взгляд, по Telegram все давно договорились. А все остальное пыль в глаза. Если заблокируют, будет 150 способов обхода блокировки. А прямой запрет ещё больше подстегнёт ажиотажный интерес, вырастет число пользователей. Это как Навальному выгодно, чтоб его посадили. Чем в прошлый раз закончились разборки с Дуровым? Правильно, ничем. И в этот раз, по сути, будет так же".

А вот владелец OMMG Technology Сергей Кравцов уверен, что сегодняшнее предупреждение – серьезная история. «Несколько штрафов – и блок при отсутствии диалога с той стороны», – уверен Кравцов. По его мнению, вариантов у Павла Дурова два – научиться работать с государством или потерять российский рынок.

«Рано или поздно Павел все-таки примет верное решение», – надеется и Герман Клименко. Какое именно надо считать верным, советник гаранта российской Конституции не уточнил, однако вспомнил свое же утверждение полуторагодовой давности: «Рано или поздно решение принимать придется». Впрочем, пока в Кремле категоричности в отношении Дурова не выказывают. Сегодня о блокировке «речи не идёт», сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

К слову, отказ Павла Дурова работать с правоохранительными органами РФ, настоящий или «сфабрикованный», в сознании некоторых ветвей власти может влиять на решительность в таком туманном для неё вопросе, как легализация криптовалют или создание крипторубля. О таких страхах из-за сложности контроля крипторынка сегодня сообщило Агентство кибербезопасности.

Однако в принципиальности Дурова для ценителей цифровой свободы всё равно есть плюсы, пока у России есть Конституционный суд, обязательства перед Советом Европы и Европейским судом по правам человека. «Решение Мещанского суда нарушает не только права Дурова на распространение информации как предпринимателя и владельца сервиса, но и права миллионов россиян на доступ к информации, которые могут утратить удобный канал обмена шифрованными сообщениями. Обжалование этого решения даст возможность направить жалобу в Конституционный суд России на предмет соответствия ФЗ № 97 («закон о блогерах». – Прим. ред.) Конституции страны, а также обжаловать абсурдную практику по применению этого закона в Верховном суде и ЕСПЧ», – уже оттачивает ораторское мастерство адвокат Саркис Дарбинян.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»