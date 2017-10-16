Банк Франции подаст жалобу на Петра Павленского

Банк Франции собирается подать жалобу на русского художника-акциониста Петра Павленского.

Об этом 16 октября сообщает Le Point. Издание уточняет, что французский регулятор подает жалобу из-за ущерба, который был нанесен зданию банка — например, сегодня доступ к нему невозможен из-за поврежденной ограды.

Напомним, очередную акцию Петр Павленский, получивший убежище во Франции, устроил в Париже. Утром 16 октября французский фотограф Capucine Henry опубликовал фотографию, на которой Павленский стоит на фоне горящих окон здания Банка Франции. После этой акции российского художника банк закрылся.