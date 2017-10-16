«Эталон» выручил от продажи жилья на 13% больше
В июле – сентябре этого года группа «Эталон» выручила от продажи жилья почти 12 млрд рублей. Это на 13% больше, чем в третьем квартале 2016 года, и на 5,5% выше результатов апреля – июня, говорится в операционной отчетности компании.
В натуральном выражении рост оказался не таким значительным. Площадь проданного в третьем квартале жилья за год выросла на 7%, а по сравнению со вторым кварталом этого года – даже сократилась. «Эталон» компенсировал снижение выводом в продажу дорогих объектов – комплексов бизнес-класса. В результате за год средняя цена «квадрата» выросла с 99 до 105 тысяч за кв. м.
В то же время операционные результаты компании за 9 месяцев демонстрируют стабильность. По сравнению с 2016 годом продажи практически не изменились и составили 33,5 млрд рублей, или 350 тысяч кв. м. Доля ипотечных сделок компании за год выросла с 22 до 35%.
Справка:
ГК «Эталон» входит в десятку крупнейших застройщиков России по объему строящегося жилья. Группа специализируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Основной владелец холдинга – семья его основателя и президента Вячеслава Заренкова. В 2016 году группа «Эталон» реализовала почти 500 тысяч кв. м жилья. Выручка составила 49 млрд рублей.