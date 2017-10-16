Наноасфальт на Невском снова ждет ремонт

В 2018 году в Петербурге снова будут ремонтировать Невский проспект. Эта новость, навевающая мысли о «дне сурка», прозвучала при объявлении планов комитета по развитию транспортной инфраструктуры на будущий год. Ведь этой весной подрядчика вызывали туда "по гарантии".

Дело в том, что дорогу ремонтировали этой весной – подрядчик ликвидировал колейность в рамках гарантии. Но сегодня главной магистрали города снова необходим более масштабный ремонт.

Работы на Невском напоминают борьбу с ветряной мельницей. В последний раз дорогу, хоть и частично, латали в апреле и мае 2017 года. Работы проводились по гарантии – с прошлого ремонта не прошло и четырех лет, а колеи появились такие, что машины «танцевали» при проезде по магистрали. Особенно "весело" было на перекрестках.

Масштабный ремонт Невского делали в мае 2013-го. Тогда подрядчик, АО «ВАД», использовал инновационную смесь для укладки ЩМА 20. Общественность волновалась, а чиновники и дорожники успокаивали: новый асфальт будет лучше прежнего и продержится дольше. Но что-то пошло не так. Об этом начали догадываться уже в 2016-м, когда оставалось всего два года до чемпионата мира по футболу. И пошли судебные тяжбы. Город их систематически проигрывал: износ асфальта называли естественным процессом, а не ошибкой в работах.

Лицо города было под угрозой. В апреле 2017-го «Водитель Петербурга» уже писал про наноасфальт на Невском проспекте. И, о чудо, к концу месяца (как раз под конец гарантийного срока) подрядчик все же вышел на ремонт нескольких перекрестков (с Литейным проспектом, Садовой и Думской улицами). Туда, где несладко приходилось и автомобилистам, и пешеходам (попробуйте наступить на воздух вместо дороги, ощущение не из приятных).

Прошло несколько месяцев, и стало понятно: проблема не решена. 16 октября, озвучивая планы на 2018 год, комитет по развитию транспортной инфраструктуры заявил: ремонта на Невском не избежать.

«Ремонт Невского проспекта проводился в 2008 и 2013 годах. Колейность есть, но от этого никуда не деться с такой нагрузкой – автомобили идут с большой скоростью. Это как ботинки, их сколько хочешь береги, но все равно износятся», – заявил «Водителю Петербурга» начальник отдела ремонта КРТИ Николай Рыжов.

Он добавил, что в среднем асфальт в городе служит около пяти лет. Есть дороги, сохраняющиеся до 12 – 18 лет, но такая выдержка невозможна для магистралей вроде Невского проспекта – «машины несутся, да еще на шипах, если пять лет продержится, то хорошо». По подсчетам комитета, стоимость ремонта Невского от Дворцовой площади до площади Восстания составит около 127 миллионов 857 тысяч рублей. Участок от Суворовского проспекта до площади Александра Невского обойдется примерно в 44 миллиона.

«Разговор о ремонте Невского проспекта у нас идет с прошлого года – как только появилась колейность. Если посмотреть в сырую погоду, на правой полосе, где действует выделенка для общественного транспорта, вообще практически нет износа, – говорит Николай Рыжов. – Он есть на трех полосах, где проезжает большая часть автомобилей, из-за торможения на светофорах. Почему перекресток с Садовой износился так быстро после ремонта по гарантии? Как раз из-за торможения на светофорах. ВАД работал в хорошую погоду и использовал хорошие материалы. Во всем мире еще не придумали таких дорог, чтобы не было колейности».

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