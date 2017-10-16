Микрорайон «Семь столиц» от Setl City – лауреат конкурса RREF AWARDS-2017

Микрорайон «Семь столиц», который Setl City строит в Кудрово, стал лауреатом VIII национальной премии за достижения в жилищном строительстве RREF AWARDS-2017. По результатам народного голосования проект признан лучшим в номинации «Городское строительство: регионы России. Город в городе».

Современный проект «Семь столиц» от Setl City оформлен в стилистике европейских городов.

Геометрически правильная застройка первой части проекта, ЖК «Вена», напоминает об архитектурестолицы Австрии, вторая часть, ЖК «Лондон», строится в традициях столицы Великобритании.

Комфортное жилое пространство прекрасно организовано с точки зрения архитектурного ландшафта и инфраструктуры: построены детские сады, школа, детские и спортивные площадки.

Брандмауэры домов в «Вене» оформлены репродукциями картин всемирно известного австрийского художника Густава Климта.

Квартал «Лондон» украшает «английский» фонтан, построенный Setl City в центре пешеходной площади Европы. В отделке холлов использованы узнаваемые образы Биг-Бена и красных телефонных будок.

Квартал «Вена» полностью построен, последние дома в ЖК «Лондон» будут сданы уже в следующем году.

Эксклюзивным брокером проекта «Семь столиц» выступает «Петербургская Недвижимость».

Отметим, что российская премия в области жилой недвижимости RREF AWARDS – знак качества объектов жилищного строительства, а также знак доверия потребителей и признания экспертов рынка.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»