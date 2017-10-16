Дома квартала “Солнечный” признаны лучшими в Ленинградской области

Группа компаний "Арсенал-Недвижимость" в очередной раз подтвердила статус лидера по качеству реализуемых проектов. Сразу два дома масштабного проекта «Солнечный» были отмечены главными призами в одном из самых престижных профессиональных конкурсов региона.

Так, дом 13 ЖК «Солнечный» признан лучшим реализованным объектом. Дом 9 отмечен, как лучший объект в процессе строительства. Новостройку планируется ввести в эксплуатацию во 2 квартале 2018 года.

Конкурс «Лидер строительного качества» организуется с 2011 года Комитетом по качеству и безопасности строительства при Координационном совете по развитию строительной отрасли СЗФО, Национальным объединением строителей при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

В этом году в гонке за лидерством приняли участие 25 объектов капитального строительства и 20 видов строительной продукции.

Крупномасштабный жилой квартал «Солнечный» реализуется на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в поселке Мурино.

На территории квартала предусмотрено строительство 13-ти жилых домов, 4-х детских садов и общеобразовательной школы на 1224 учащихся.

Справка о компании «Арсенал-Недвижимость»