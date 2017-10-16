Путин ввёл санкции против КНДР из-за ракетно-ядерных испытаний

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в отношении Северной Кореи ряда ограничений. Соответствующий документ был опубликован 16 октября, а подписан двумя днями ранее.

Санкции коснутся вопросов научно-технического сотрудничества двух государств. «Дружба» допускается в области науки, аэрокосмического машиностроения и авиации. Однако только в том случае, если сотрудничество не будет способствовать развитию ядерной программы Северной Кореи.

Также, согласно указу президента, российские власти будут лишать регистрации морские суда, которые связаны с осуществлением ядерной программы КНДР. Кроме того, им будет запрещено заходить в российские порты. Правда, с одним исключением — в чрезвычайной ситуации суда все же смогут зайти на стоянку.

Ранее в КНДР назвали цель своей ядерной программы. Она заключается в защите независимости страны. До этого разведки США и Южной Кореи зафиксировали признаки подготовки Пхеньяна к очередным испытаниям баллистических ракет.