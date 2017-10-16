Авиакомпаниям грозят штрафами за дорогие билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что стоимость авиаперевозок в России завышена.

Как пишет 16 октября «Коммерсантъ», в ФАС заявили, что авиакомпании должны в течение двух недель предоставить ведомству информацию о том, как формируется цена на авиабилеты. «В случае непредоставления информации к компаниям будут применены меры административного воздействия», — приводит издание слова представителя ФАС со ссылкой на РИА «Новости».

Запрос о предоставлении информации ФАС направила в авиакомпании в конце сентября. Всего от перевозчиков требуют 21 документ — в частности, антимонопольщики интересуются данными о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию, в том числе схему распределения мест.