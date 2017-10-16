ЮИТ выбрал стратегического партнера-проектировщика

«ЮИТ Санкт-Петербург» и «НПФ «Ретро» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Это будет способствовать более эффективному взаимодействию компаний при создании качественного и востребованного покупателями жилья.

Соглашение предусматривает, что ЮИТ будет обращаться к «НПФ «Ретро» в приоритетном порядке. В свою очередь, сотрудники бюро возьмут на вооружение передовые методы проектирования, принятые в концерне ЮИТ.

За каждым создаваемым комплексом будет закреплена отдельная команда проектировщиков. При создании проектов будут использоваться BIM-технологии – трехмерное моделирование, основанное на единой базе данных о здании, и программный комплекс Revit. Это значительно повысит производительность и качество проектных работ, сократит трудоемкость и сроки выполнения. Кроме того, сотрудники бюро будут проходить обучение у партнеров ЮИТ – поставщиков материалов и оборудования.

«Проектировщик будет с самого начала вовлечен в процесс совместной работы с заказчиком, выполняя и исследовательскую работу, анализируя возможности использования в проектах ЮИТ новейших технологий и инноваций, – отмечает Анастасия Петрякова, директор производственно-технического департамента компании «ЮИТ Санкт-Петербург». – Постоянная работа с проектной организацией будет способствовать выстраиванию четкого и плодотворного взаимодействия, когда проектировщик изначально ориентирован в своей работе на принятые в концерне ЮИТ требования, стандарты и методы создания продукта, реализуя, в том числе, и типовые решения ЮИТ».

«НПФ «Ретро» и ЮИТ сотрудничают много лет. Бюро проектировало комплексы «Новомосковский», «Костромской, 10» и элитный «Смольный проспект» рядом с ансамблем Смольного, совместно с бюро Рикардо Бофилла. В настоящее время архитектурно-проектное бюро участвует в проектировании нескольких очередей комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающегося в Приморском районе, рядом с Новоорловским лесопарком.

Справка о компании АО «ЮИТ Санкт-Петербург»