Павленский: Поджогом банка напомнил о Французской революции
Художник Петр Павленский 16 октября прокомментировал свою инициативу поджечь Банк Франции. Цитату акциониста на французском языке опубликовала в своем twitter активистка движения FEMEN Инна Шевченко. Как пишет оппозиционер, на поступок его вдохновила Великая французская революция.
«Бастилию разрушили восставшие люди. Она была уничтожена как символ деспотизма. Но появился новый очаг рабства – Банк Франции. Он спонсирует уголовный Версаль. Предает революционеров. Банк стал новой Бастилией», – считает Павленский.
Художник уверен, что Великая французская революция помогла Франции стать символом свободы. Благодаря европейскому примеру Россия тоже направилась по этому пути. Возрождение революции во Франции, говорит Павленский, заставит полыхать революционные огни по всему миру.
«Россия тоже начнет освобождение в этом огне», – резюмировал Петр Павленский.
Напомним, утром 16 октября в twitter французского фотографа Capucine Henry была опубликована фотография, где Пётр Павленский стоит на фоне горящих окон здания, на котором видны таблички с надписью «Банк Франции». После акции беглого российского художника банк закрылся.
Справка:
Великая французская революция уничтожила в стране старый порядок, включая абсолютную монархию. Днём её начала считается 14 июля 1789 года. К концу она подошла только 9 ноября 1799-го. Помимо падения Бастилии, попытка побега короля Людовика 16-го считается одним из наиболее важных событий революции. Для современников это было очевидным доказательством несовместимости монархии с новым революционным духом. Историки считают, что Великая французская революция имела огромное международное значение и способствовала распространению новых идей во всём мире.