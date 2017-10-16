Росавиация заплатит 101 млн рублей «Трансстрою» по суду

Арбитражный суд Москвы взыскал с Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) более 101 млн рублей долга перед корпорацией «Трансстрой», которая была подрядчиком реконструкции аэропорта Шереметьево.

Об этом 16 октября сообщает «Коммерсантъ». Около 81,8 млн рублей Росавиация выплатит за выполненные работы и еще 19,4 млн неустойки за нарушение срока оплаты. Напомним, ранее ведомство требовало признать контракт на 4 млрд рублей расторгнутым в одностороннем порядке. Однако «Трансстрой» посчитал такие действия Росавиации незаконными. Иск ведомства был отклонен, а вот претензии корпорации суд признал обоснованными.

Представитель «Трансстроя» заявил, что срыв сроков произошел по вине чиновников — Росавиация вовремя не предоставила строительную площадку и разрешительную документацию. На месте строительства располагались жилые дома и трубопроводы. Экспертиза и суд признали правоту подрядчика.

Отметим, расширение аэропорта Шереметьево было одобрено в 2013 году и должно завершиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Стоимость реконструкции оценивали в 55 млрд рублей.