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16.10.2017 16:25
8 Комментариев

Как петербургский дальнобойщик решил «Платон» засудить

Петербургский дальнобойщик, дождавшись своего первого штрафа за неуплату сбора по системе «Платон», оспаривает его в суде. Дело станет прецедентом такого рода.
Как петербургский дальнобойщик решил «Платон» засудить
Светлана Холявчук/Интерпресс

У индивидуального предпринимателя Юрия Бубнова два большегруза, на ходу один — грузовик MAN-«одиночка», за рулем которого он возит товары народного потребления в Москву и Владимир. Принципиально не регистрируется в системе, не получает транспондер и не оплачивает «Платон». В 2015 году был одним из немногих участников автопробега протестующих дальнобойщиков из Петербурга в Москву. Рамки системы оплаты проезда по федеральным трассам «Платон» встречаются на его пути под Тосно, в Твери, Клину и Новгородской области.

Наконец, 28 сентября на «одиночку» Бубнова среагировала рамка, установленная на участке Покров – Электрогорск трассы М-7. 6 октября ГИБДД вынесло постановление о штрафе в 5000 рублей за неуплату взноса по системе «Платон». По иронии судьбы, в этот же день правительство РФ одобрило повышение штрафа для неплательщиков в четыре раза. А 14 октября Бубнов отправил почтой в Одинцовский горсуд жалобу на постановление о штрафе с ходатайством о переносе рассмотрения дела по месту жительства истца в Калининский суд Петербурга. «Одиночка» зарегистрирована на жену Бубнова, так что он выступает в качестве защитника: «Вынесенное постановление по административному делу считаю необоснованным и незаконным, доказательства приведу в ходе судебного разбирательства». А мог бы до 26 октября оплатить со скидкой 2,5 тысячи штрафа и жить спокойно.

Оспорить сам факт присуждения штрафа за неуплату «Платона» дальнобойщики пытались и раньше. Но по формальным основаниям: постановление неправильно составлено, за рулем находился не собственник транспортного средства и тому подобное. Казус Бубнова принципиально другой: он хочет оспорить саму норму закона и готовится потратить на это минимум год жизни.

«По Гражданскому кодексу РФ причиненный вред должен оплачиваться солидарно всеми участниками этого процесса: кто сколько вреда причинил, тот столько и оплачивает, – излагает свою позицию Юрий Бубнов. – Кроме того, причиненный мной вред должен быть доказан. А по Налоговому кодексу РФ платежи не могут быть произвольными и должны отражать экономическую суть платежа. Мой автомобиль порожняком весит 7800 кг. Максимальный вес груженой фуры – 44 тонны. Очевидно, что мы наносим разный вред дороге. Почему тогда я должен платить столько же, сколько водитель груженой фуры?»

В мае 2016 года КС РФ признал систему «Платон» законной. Но позже вышло особое мнение судьи Конституционного суда Гадиса Гаджиева, в котором предлагается, в том числе, уточнить название платы. Потому что по своей экономической сути «Платон» – это не возмещение вреда, а оплата использования дорожной инфраструктуры владельцами большегрузов.

«В действующей формулировке система «Платон» не соответствует законам РФ, – говорит Бубнов. – Сам по себе проезд по дорогам общего пользования не является правонарушением. Есть постановление правительства РФ о правилах перевозки грузов, в котором установлены максимальные нагрузки для разных типов автомобилей. И масса моего автомобиля является разрешенной».

Также в ход идет аргумент, который протестующие против «Платона» грузоперевозчики приводят с 2015 года: если вводится плата за какой-либо участок дороги, то водителям должны предоставить альтернативный бесплатный объезд. А иначе получается, что все федеральные трассы для дальнобойщиков становятся платными.

На счету Юрия Бубнова уже есть несколько побед в судебных тяжбах. Он всегда защищал себя сам, а в последнее время начал на общественных началах выступать в судах в защиту коллег из разных регионов: 20 сентября 2017 года выиграл «дело по тахографам» о дальнобойщике, которого обвиняли в нарушении режима труда и отдыха; сейчас судится в Алтайском крае по аналогичному делу.

Если ходатайство Бубнова, приложенное к его жалобе на штраф по «Платону», отклонят, ему придется ехать сначала в Одинцовский горсуд, потом обжаловать результат – в Московский областной суд, затем в президиум Московского облсуда, после — в Верховный суд РФ и в президиум Верховного суда. С финальным решением Бубнов собирается пойти еще дальше, на все про все, по его расчетам, может потребоваться не менее года. Если ходатайство удовлетворят, то первые три инстанции рассмотрят вопрос в Петербурге. Всю дистанцию Бубнов рассчитывает пройти сам, без адвоката.

«По существу Юрий Бубнов прав в своих претензиях, – говорит исполнительный директор Союза автоперевозчиков и экспедиторов Северо-Запада Ирина Метель. – Но любое судебное дело на практике нуждается в сопровождении очень грамотного юриста».

«Мы готовы поддержать Юрия Бубнова в суде, – говорит руководитель регионального отделения ОПР в Мурманске Мария Пазухина. – Мы раньше оспаривали штрафы, но только по формальным признакам: неполный перечень доказательств, перевозчика пытается привлечь к ответственности орган, не имеющий для этого полномочий. Случай Юры принципиально другой. На мой взгляд, действующая власть вряд ли вынесет решение об отмене «Платона». Объединение перевозчиков России пытается найти погрешности этой системы, чтобы выявить ее неэффективность и коррупционную составляющую. Но пока такие судебные разбирательства мы не инициировали».


 

«Я полтора года ждал этого штрафа, наконец-то дождался, – рассказал «Фонтанке» Юрий Бубнов. – Хорошо, что он пришел сейчас, пока рамки не везде включены, если бы система начала работать нормально, оспорить было бы сложнее. Шансов на решение в мою пользу немного, но вдруг попадется судья, которому вот-вот выходить на пенсию и терять нечего — и он примет решение в соответствии с законами».

Венера Галеева

Справка:

С начала работы системы «Платон» (по данным заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Дмитрия Прончатова) перевозчики заплатили более 33,3 млрд руб. в дорожный фонд. Всего в системе зарегистрировались более 900 тыс. автомобилей. За счет этих средств профинансировали строительство семи мостов и отремонтировали 24 аварийных трубопровода. А также более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах. Владельцы 12-тонных грузовиков должны платить 1,9 руб. за каждый пройденный километр федеральной трассы.


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комментарии пользователей (8)
Dimanov2
16 октября 2017 г. 17:27
Наивняк, на окупированной территории, податное население имеет только одну привилегию, кланятся и платить.
BrotherRabbit
16 октября 2017 г. 16:58
Г.Боцманов:
о прецедентах: https://echo.msk.ru/blog/ekaterina_vinikurova/2074436-echo/
да, "виртуальные угрозы" — это классно
BrotherRabbit
16 октября 2017 г. 16:55
Werona:
ни к месту приплетать холокост
это нормально странно то, что про либерастов (либероидов) ничего не прозвучало и осталась не раскрыта роль госдепа и пиндосских спецслужб
Г.Боцманов
16 октября 2017 г. 16:54
Дело станет прецедентом такого рода.
У нас не прецедентная судебная система. Кстати, о прецедентах: https://echo.msk.ru/blog/ekaterina_vinikurova/2074436-echo/
Роба
16 октября 2017 г. 16:52
Любишь на саначках кататься, люби и за саначки платить. ) А то получается, горку строили все, снег таскали, водой поливали, а он... )
СМИ2
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