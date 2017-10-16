Корреспондент «Фонтанки» получил премию Tech in Media '17 за публикацию о роботе-стилисте

Пару слов про 11 октября

«11 октября» признан Международным днём каши. Говорят, что праздник каши впервые стали отмечать в Великобритании, поскольку англичане известны своей любовью к овсянке. Постепенно эта традиция распространилась по всему миру, и каждый год 11 октября в кафе и ресторанах разных стран подают оригинальные и изысканные блюда из круп или хлопьев