Корреспондент «Фонтанки» получил премию Tech in Media '17 за публикацию о роботе-стилисте
Корреспондент «Фонтанки» Галина Бояркова стала победителем конкурса журналистских работ Tech in Media '17, итоги которого подвели 16 октября в Москве в ходе форума «Открытые инновации». Публикация «Оденься с умом. Искусственным» заняла первое место среди региональных СМИ в номинации «Венчурный бизнес».
Также призы вручались в номинациях «Новая энергия», «Искусственный интеллект», «Науки о жизни».
Премия Tech in Media учреждена АО «Российская венчурная компания». Это государственный институт развития, в чьи задачи входит «построение национальной инновационной системы» и стимулирование венчурных инвестиций.