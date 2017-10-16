«Прогресс» пристыковался к Международной космической станции

Грузовой корабль «Прогресс» днем 16 октября пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия». Сближение происходило двое суток — ракета с «Прогрессом» стартовала с Байконура 14 октября в 11.46. Стыковку выполняли в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и космонавтов Сергея Рязанского и Александра Мисуркина. «Прогресс» доставил на МКС почти три тонны грузов, в том числе топливо, пищу, кислород и различное оборудование.

Читайте в этот вторник, 17 октября, разговор «Фонтанки» с одним из главных действующих лиц стыковки — космонавтом Сергеем Рязанским. Участник нынешней долговременной экспедиции МКС-53 дал нам интервью прямо с орбиты.