Прокуратура нашла нарушения в договорах аренды Института живописи им. Репина

Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина получил представление от прокуратуры из-за договоров аренды с компаниями, которые кормят студентов на территории вуза.

О том, что в документах института нашлись недочеты, надзорный орган сообщает 16 октября. Нарушения нашлись в договорах аренды с ООО «БалтСиб Кейтеринг», ООО «ВЕЩ», которые занимаются организацией питания, ООО «ВЕНДОС», поставившего в вуз кофейный автомат, и ИП Васильев В.В. Помещения этим компаниям на территории института на Университетской набережной, 17, были предоставлены без согласия собственника в лице Росимущества. Прокуратура возбудила административное дело и внесла в адрес руководства вуза представление.

Как объяснили «Фонтанке» в самом институте, речь идет о небольших помещениях, до 8 квадратных метров, и нарушения носят формальный характер – исправить их не составит труда.