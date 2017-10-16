Россия просит Интерпол задержать экс-главу Московской антидопинговой лаборатории

Российские правоохранительные органы направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства.

Об этом 16 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости». Источники издания в силовых структурах рассказали о запросе в международную уголовную полицию. Интерпол пока официально не принял решения по запросу — в выдаче Родченкова могут отказать, если признают, что дело против него возбуждено по политическим причинам.

Напомним, Григория Родченкова заочно арестовали 28 сентября в Басманном районном суде Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он склонял спортсменов к употреблению допинга.