Россия просит Интерпол задержать экс-главу Московской антидопинговой лаборатории
Российские правоохранительные органы направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства.
Об этом 16 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости». Источники издания в силовых структурах рассказали о запросе в международную уголовную полицию. Интерпол пока официально не принял решения по запросу — в выдаче Родченкова могут отказать, если признают, что дело против него возбуждено по политическим причинам.
Напомним, Григория Родченкова заочно арестовали 28 сентября в Басманном районном суде Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он склонял спортсменов к употреблению допинга.
Справка:
В мае 2016 года Родченков оказался в США, где заявил журналистам, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России. Его откровения легли в основу расследования WADA, результатом которого стала рекомендация Международному олимпийскому комитету отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016. В результате на Олимпийские игры не допустили всю команду РФ по лёгкой атлетике и значительную часть спортсменов, выступающих в других видах спорта. Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова.