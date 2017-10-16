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16.10.2017 15:40

Россия просит Интерпол задержать экс-главу Московской антидопинговой лаборатории

Российские правоохранительные органы направили в Интерпол запрос на задержание и экстрадицию Григория Родченкова, бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, который стал информатором Всемирного антидопингового агентства.

 

Об этом 16 октября сообщают «Ведомости» со ссылкой на РИА «Новости». Источники издания в силовых структурах рассказали о запросе в международную уголовную полицию. Интерпол пока официально не принял решения по запросу — в выдаче Родченкова могут отказать, если признают, что дело против него возбуждено по политическим причинам.

 

Напомним, Григория Родченкова заочно арестовали 28 сентября в Басманном районном суде Москвы в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он склонял спортсменов к употреблению допинга.

 

Справка:

В мае 2016 года Родченков оказался в США, где заявил журналистам, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали на Олимпиаде в Сочи, были частью «допинговой программы» России. Его откровения легли в основу расследования WADA, результатом которого стала рекомендация Международному олимпийскому комитету отстранить всех российских атлетов от Олимпиады-2016. В результате на Олимпийские игры не допустили всю команду РФ по лёгкой атлетике и значительную часть спортсменов, выступающих в других видах спорта. Российские власти категорически отвергают утверждения Родченкова.


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