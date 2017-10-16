В Россию привезли самого реалистичного робота-андроида

Самого реалистичного робота-андроида Софию показали на форуме «Открытые инновации» в Москве 16 октября. Детище компании Hanson Robotics представил её сооснователь Дэвид Хэнсон, передает корреспондент «Фонтанки».

София поприветствовала гостей форума на русском, немного ошибаясь в ударениях и порядке слов. Она сообщила, что «осведомлена об усилиях российских учёных в развитии высоких технологий и искусственного интеллекта», а также поблагодарила российских бизнесменов и правительство за поддержку фундаментальных исследований. Затем София перешла на английский и в режиме диалога с Дэвидом Хэнсоном рассказала о себе.

София разработана для использования в сферах образования, обслуживания и в других областях, в которых требуется реалистичное взаимодействие машин с людьми. Робота отличает улучшенная мимика и навыки речевого общения.

Реалистичности робота удалось достичь за счет использования подобного человеческой коже синтетического покрытия, имитирующих глаза человека камер, технологий распознавания речи и т.п. Благодаря наличию большого числа приводов «лицо» робота способно имитировать 62 базовых выражения и смешивать их в случае необходимости. По мнению ряда экспертов, создателям Софии удалось перешагнуть порог так называемой «зловещей долины» (uncanny valley) – психологический порог, после которого дальнейшее увеличение реалистичности приводит к обратному эффекту – к возникновению неприязни и чувства отвращения у людей, общающихся с этим роботом.