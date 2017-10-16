Как Оксимирон «уронил Запад»

Благодаря кому Россия за одну ночь стала одной из ведущих стран в индустрии баттл-рэпа? И почему, по мнению некоторых американцев, слово «голубой» является одним из самых обидных слов русского языка? «Фонтанка» посмотрела трансляцию межконтинентальной «рэп-битвы» с участием Оксимирона и Дизастера и по пунктам рассказывает, как это было.

Вызов на дуэль

О том, что один из наиболее успешных российских рэп-исполнителей Оксимирон (Oxxxymiron, он же – Мирон Федоров) намерен «баттлить» с американским эмси ливанского происхождения Дизастером (Dizaster, он же Башир Ягами) было известно давно.

После серии побед и одного громкого поражения на российской баттл-сцене (в этом году Оксимирон уступил в баттле с Вячеславом Машновым по кличке Гнойный) Мирон Федоров объявил, что российская баттл-площадка Versus и канадская компания King of the Dot Entertainment (KOTD) достигли договоренности о проведении «межконтинентальной битвы» российского и канадского рэп-исполнителей.

Взаимный интерес подкреплялся тем, что российские баттлы (баттл – состязания двух рэп-исполнителей, каждый из которых стремится в форме зарифмованного речитатива максимально сильно задеть и унизить своего оппонента) благодаря огромной интернет-аудитории давно уже побили по просмотрам на YouTube даже самые громкие заокеанские.

«Голубой» против «хабиби»

Как только представители KOTD объявили дату рэп-поединка между Оксимироном и Дизастером, оба участника этой встречи начали по-дружески «троллить» друг друга в социальных сетях. Особенно преуспел в этом Дизастер. Он выкладывал в соцсетях свои фотографии с автоматом Калашникова, российскими флагами и водкой, а незадолго до исторического баттла опубликовал в Инстаграме фотографию Чебурашки с подписью «Каждому, каждому в лучшее верится. К нам катится, катится голубой Мирон». Оксимирон, в свою очередь, запостил свое фото на фоне граффити с легендарным героем фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилой Багровым.

Забегая вперед, отметим, что Дизастер продолжил называть своего оппонента «голубым» и во время самого баттла. В ответ на это Оксимирон обозначил своего соперника словом «хабиби», напомнив тем самым об арабском происхождении своего соперника («хабиби» – арабское слово, означающее «мой любимый» или «милый»).

Респект и русские болельщики

Рэп-поединок Дизастера с Оксимироном прошел в ночь с 15 на 16 октября в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса и стал главным событием в череде менее значимых с точки зрения общественного внимания рэп-баттлов, состоявшихся в рамках этого мероприятия. При этом, как сообщают в соцсетях очевидцы, больше половины собравшихся болели именно за Оксимирона, чей выход на площадку сопровождался скандированием: «Окси! Окси!»

Когда кто-то из зрителей выкрикнул: «Пошумим, …!» (с этой фразы, в которой пропущено одно нецензурное слово, обычно начинает рэп-баттлы основатель петербургского Versus, одной из наиболее известных баттл-площадок России, Александр Тимарцев по прозвищу Ресторатор) – толпа разразилась диким ревом. Тогда Оксимирону пришлось обратиться к публике с просьбой проявить уважение ко всем участникам баттла. Стоящий за спиной российского рэпера Ресторатор в этот момент лишь мило улыбался. И причины такого хорошего настроения очевидны: Оксимирон, первый русский баттл-эмси, который «открыл Америку», представляет именно Versus.

Put in, Украина и Туркменбаши

До начала баттла его участники – Оксимирон и Дизастер – вели себя как закадычные приятели. Правда, о толерантности было забыто сразу же после начала представления. Дизастер выступал первым и с ходу обрушился не только на Оксимирона, но и на его коллег по российской рэп-сцене (ее, по мнению Дизастера, попросту не существует).

Во время своего выступления американец подчеркнул, что России не удастся захватить Калифорнию «так же легко, как Украину», а заодно в форме каламбура переиначил фамилию российского президента (он назвал его Put In, что в переводе с английского означает «вставлять»). Одним из самых заметных панчлайнов Дизастера в первом райнде (панчлайн – неожиданное завершение рифмованного текста) стало высказывание об Илоне Маске, без которого России никогда не оказаться на Луне. «Когда вы окажетесь на Луне, мы будем уже на Марсе», – заявил американский эмси.

Зарифмованный ответ Оксимирона не заставил себя ждать. Он напомнил Дизастеру, что тот поддерживал Трампа, а потом резко изменил свое мнение, сравнил его с Туркменбаши и обвинил в пропаганде идей, которые навязываются всему миру «Исламским государством» (организация запрещена в России. – Прим. «Фонтанки»).

Баттл полиглотов

Без перехода на личности не обходится ни один рэп-баттл, и этот не стал исключением. Удивительно, но русского мата в текстах Дизастера оказалось заметно больше, чем у Оксимирона. Дизастер на чем свет стоит поносил родителей российского рэпера, а его самого называл «киской».

Оксимирон открыл второй раунд известной фразой Данилы Багрова из фильма «Брат-2»: «Вот скажи мне, американец, в чем сила?» – и потом также пару раз переходил с английского на русский, а заодно и на немецкий язык. Он обвинял оппонента в несостоятельности, не только музыкальной, но и половой, называл Дизастера «бабой» и сообщал собравшимся о том, что «его папа носит хиджаб, а мама – нет». Когда Оксимирон сравнил себя с «лас-вегасским стрелком», толпа неуважительно загудела.

Я роняю Запад

На баттле Дизастера и Оксимирона не было судей. Решение о победителе будет принято по результатам зрительского голосования. Шансы российского эмси одержать победу достаточно высоки. По многочисленным оценкам, он выглядел чуть более уверенно, тогда как Дизастер к третьему раунду немного сник.

В своем твиттере сам Мирон Федоров написал: «Я роняю Запад», а представители российского рэп-сообщества в один голос заявили, что это несомненный успех, который наверняка подтвердят миллионные просмотры на YouTube этой «рэп-битвы», в ходе которой один рэп-артист остроумно и убедительно «перематерил» другого.

Если после прочтения текста вы так и не поняли, о ком и о чем идет речь, читайте на «Фонтанке» «Почему баттл Оксимирона и Дизастера – это круто?» и «Пошумим для… Кто смотрит, кто зарабатывает и кого не ждут на рэп-баттлах?».

Даниил Ширяев, "Фонтанка.ру"