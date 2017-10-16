Прокуратура не нашла нарушений в «Матильде»

Психологи, лингвисты, полицейские и прокуроры не нашли нарушений в фильме Алексея Учителя «Матильда». Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Проверка была инициирована после соответствующих обращений в прокуратуру. В том числе, осуществить ревизию просила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Ни в субсидировании, ни при выдаче прокатного удостоверения «Матильде» нарушений не нашлось.

«Экспертным советом при Минкультуры и специалистами Санкт-Петербургского университета исследовано содержание фильма. Согласно полученным результатам, обстоятельств, препятствующих выходу фильма в прокат, не установлено», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Кроме того, полицейские вместе с лингвистами и психологами исследовали трейлер кинокартины. Возбуждения ненависти, вражды, оскорбления чувств верующих в нем также не обнаружили. Так что основания для вмешательства органов отсутствуют.

Ранее Поклонская просила генпрокурора Юрия Чайку отозвать фильм Учителя из проката.