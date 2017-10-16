Медведев: Налоги для бизнеса повышать не будут

Государство не собирается увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Об этом 16 октября заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Как пишут «Ведомости», Медведев подчеркнул, что, несмотря на санкции и сложную экономическую ситуацию, «мы налогов в целом не повышали». Премьер назвал это достижением последних лет, «которое обеспечило необходимую стабильность». Такой же политики государство планирует придерживаться в дальнейшем.

Дмитрий Медведев заявил, что Россия поднялась в рейтинге Doing Business на 80 позиций за 5 лет. Напомним, предприниматели продолжают жаловаться на ставку НДС в 18% при экспорте — это делает отечественные товары неконкурентоспособными на мировом рынке. Даже несмотря на то, что товары для переработки и экспорта можно ввозить без таможенных пошлин и НДС. Премьер рассказал, что сейчас в правительстве уже готовят поправки к Налоговому кодексу, согласно которым при реэкспорте продукции ставка НДС будет обнуляться.