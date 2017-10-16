Авиакомпания Nordavia объединяется с Red Wings

Два крупных авиаперевозчика России заявили об объединении. Они объяснили это необходимостью обновления парка и повышения финансовой устойчивости обеих компаний.

Информация о слиянии Red Wings и Nordavia появилась в СМИ 16 октября. Как уточнили представители последней, будет создана единая сеть маршрутов. Объединение поможет обновить авиапарк и должно положительно отразиться на финансовых показателях перевозчиков. По оценке компаний, после объединения, в 2018 году, общее число перевезенных пассажиров может достигнуть 3,5 миллиона.

По данным федерального агентства воздушного транспорта, Red Wings с января по август этого года перевезла 1 млн 18 тысяч пассажиров, что обеспечило компании 13 место в списке. Nordavia оказалась на 17 месте с почти 800 000 человек за тот же период.

Детали сделки, в том числе название объединенной компании, пока не сообщаются.