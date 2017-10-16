К концу ноября в городе закончат ремонт еще 7 тоннелей и мостов
Программа ремонта искусственных сооружений в 2017 году выполнена на 80%. Тем не менее, введен пока только один объект из 8-ми.
О том, что работы завершатся к концу ноября, рассказал 16 октября замдиректора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» по ремонту Дмитрий Галкаев. Пока доведены до конца работы лишь на Иоанновском мосту. На очереди тоннель на площади Победы, мост Красного курсанта, Малый Крестовский мост, Ушаковский и Дунайский путепроводы, а также тоннель у Новокаменного моста. Общий объем программы составляет 375 млн рублей.
Справка:
В 2017 году на ремонт дорог после всех поправок в бюджет выделили 5,1 млрд рублей. По миллиардному лоту выиграли ЗАО «ВАД», СК «Орион плюс», ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Кроме того, среди подрядчиков «А-Проект», «Ювенал», ЗАО «Трест» и ООО «Лемминкяйнен Строй». В проекте бюджета на 2018 год эта статья расходов пока составляет 5 млрд рублей, КРТИ просит еще столько же.