К концу ноября в городе закончат ремонт еще 7 тоннелей и мостов

Программа ремонта искусственных сооружений в 2017 году выполнена на 80%. Тем не менее, введен пока только один объект из 8-ми.

О том, что работы завершатся к концу ноября, рассказал 16 октября замдиректора СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» по ремонту Дмитрий Галкаев. Пока доведены до конца работы лишь на Иоанновском мосту. На очереди тоннель на площади Победы, мост Красного курсанта, Малый Крестовский мост, Ушаковский и Дунайский путепроводы, а также тоннель у Новокаменного моста. Общий объем программы составляет 375 млн рублей.