Неуплата миллиарда рублей налогов довела главу «НСК-Монолит» до уголовного дела

Гендиректор крупного петербургского подрядчика Дмитрий Семенов отправлен под домашний арест по делу об уклонении от уплаты более миллиарда рублей налогов. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Главного следственного управления по городу.

По версии следствия, с апреля 2011 года по март 2014-го Семенов обеспечил включение ложных сведений в декларации ООО «НСК-Монолит». Это повлекло за собой неуплату налогов в 1,2 млрд рублей. В качестве меры пресечения Семенову избрали домашний арест.

«В рамках расследования в обязательном порядке следствием будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением», – говорится в официальном сообщении ведомства.

Как ранее сообщала «Фонтанка», с «НСК-Монолит» связана компания «Прогресс», которая раньше называлась «Реформа». Будучи застройщиком Аракчеевских казарм, фирма участвовала в скандалах и судебных спорах с градозащитиками.