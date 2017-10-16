К концу года запустят реверсивное движение на Большеохтинском мосту

На Большеохтинском мосту в ближайшие 2,5 месяца будет организовано реверсивное движение. Об этом стало известно 16 октября. Переправа станет первой в своем роде.

Для автомобилистов это значит, что в период навигации, например, переправа будет недоступна с 02:00 до 05:00, потом до трех дня большую часть полос отдадут тем, кто пытается добраться до центра Петербурга, а в вечерний час пик – наоборот.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».