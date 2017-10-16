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16.10.2017 14:41

В Петербурге суд просят закрыть сайты по продаже оружия

Четыре сайта продаж огнестрельного оружия в Интернете требует закрыть прокуратура Курортного района.

Как сообщили в горпрокуратуре 16 октября, надзорный орган в ходе мониторинга Сети нашёл четыре ресурса, где опубликован перечень оружия, которое можно купить без лицензии и документов. На электронных страницах  указаны цены, контакты продавцов, а также условия обезличенной передачи оружия.

«Доступ к этим интернет-страницам свободен, регистрация не требуется», – констатировали в пресс-службе.

Между тем в России установлена уголовная ответственность за незаконные изготовление и оборот оружия. Об этом говорится в иске, направленном в Сестрорецкий районный суд. Прокуроры требуют признать размещенную в Сети информацию запрещённой к распространению на территории РФ и заблокировать ее.

 


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