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16.10.2017 14:37
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Агентство кибербезопасности: Созданием крипторубля займётся Герман Греф

Агентство кибербезопасности, которое в начале сентября 2017 года предсказало скорое создание национальных криптовалют в том числе в России, сообщает, что курировать появление российской криптовалюты будет лично глава Сбербанка Герман Греф.

 

В группу непосредственных разработчиков отечественной криптовалюты входят вице-премьер Игорь Шувалов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, министр связи Николай Никифоров, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и другие, сообщает агентство в своём новом докладе «Скрипторубль».Официальных комментариев от упомянутых высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров пока не поступало. Глава ЦБ Набиуллина ранее неоднократно выступала с критикой криптовалют как ненадёжного финансового инструмента.

 

В минувшее воскресенье о планах создания крипторубля сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В минувшую пятницу о подготовке запуска своей криптовалюты заявили власти Китая.

 

Эксперты АКБ отмечают, что у крипторубля сейчас больше противников, чем сторонников. «Чиновники увидели в новом финансовом механизме прямую угрозу себе и своим капиталам. И сделают все, чтобы крипторубль стал мертворожденным», — сказано на сайте агентства.

 

Ранее Агентство сообщало, что Кремль рассматривает криптовалюты как способ преодоления санкций, введённых против России США и ЕС. Специалисты по криптовалютам согласны, что блокчейн-технологии позволяют преодолеть санкционное бремя, но сомневаются в способностях бюрократических структур воспользоваться этой возможностью.


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