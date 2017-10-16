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16.10.2017 14:30

В 2018 году Невский будут закрывать на ремонт по выходным

В следующем году Смольный планирует целиком отремонтировать Невский проспект. Для этого улицу будут перекрывать участками на выходные.

 

О планах КРТИ 16 октября рассказал начальник отдела ремонта ведомства Николай Рыжов. По его словам, на объект при хорошем стечении обстоятельств выйдут в апреле, после чего в течение нескольких недель будут поэтапно перекрывать улицу на выходные. Как напомнил Рыжов, в 2013 году удалось управиться за три уик-энда.

 

В 2017 году на ремонт дорог после всех поправок в бюджет выделили 5,1 млрд рублей. По миллиардному лоту выиграли ЗАО «ВАД», СК «Орион плюс», ЗАО «АБЗ-Дорстрой». Кроме того, среди подрядчиков «А-Проект», «Ювенал», ЗАО «Трест» и ООО «Лемминкяйнен Строй». В проекте бюджета на 2018 год эта статья расходов пока составляет 5 млрд рублей, КРТИ просит еще столько же.


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