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16.10.2017 14:26
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Дуров ищет юристов для суда с ФСБ через «ВКонтакте»

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров намерен обжаловать решение Мещанского районного суда Москвы, по которому владельца сервиса оштрафовали на 800 тысяч рублей. Команду юристов Дуров набирает через Интернет.

Свое мнение по поводу решения оштрафовать мессенджер за непредоставление ключей для дешифровки сообщений в Telegram Павел Дуров опубликовал «ВКонтакте» 16 октября. Он отметил, что требования ФСБ невозможно реализовать технически, а кроме того, по мнению программиста, они противоречат Конституции РФ.

«Стремление ФСБ получить доступ к личной переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного права граждан. Сегодняшнее решение Мещанского суда может быть обжаловано до тех пор, пока иск ФСБ не будет рассмотрен судьей, знакомым с основным законом России – ее Конституцией», – пишет основатель  Telegram.

Всем, кто желает принять участие в процессе, он предложил связаться с ним по электронной почте, после чего Дуров выберет «команду, которая имеет максимальный опыт в такого рода делах».

Напомним, утром понедельника суд оштрафовал юрлицо мессенджера за отказ предоставить ключи. На обжалование решения у Павла Дурова есть 10 дней, еще за 15 он может заплатить штраф. В противном случае сервис может быть заблокирован в России, однако в Кремле заявили, что пока речи об этом не идет.

 


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