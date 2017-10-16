По поводу строительной свалки в Шушарах возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета России по Петербургу возбудило уголовное дело в связи с размещением свалки строительных отходов площадью 7 га в поселке Шушары. Ранее собственник утверждал, что это не свалка, а отсыпка территории для того, чтобы вывести ее на уровень Витебского проспекта.

Как сообщили 16 октября следователи, речь идет о части 2 статьи 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). В материалах дела указано, что «неустановленные лица из числа двух коммерческих структур ... организовали на территории земельных участков, расположенных в поселке Шушары, несанкционированную свалку отходов общей площадью не менее 70949 м2 (7,09 га), состоящих из химических веществ, разнородных по составу, включающих в себя в том числе отходы 4-го класса опасности».

В результате был нанесен ущерб государству почти на 15,6 млн рублей. Кроме того, говорится об уничтожении места обитания беспозвоночных животных.

Ранее «Фонтанка» писала о коллизии, которая возникла вокруг этой территории. Организатором свалки комитет по природопользованию называет ООО «ИмпериалЭкоСервис», непосредственным подрядчиком обсыпки является компания «Алигма». Директор обеих организаций Мария Хомутова ранее утверждала, что не организовывала свалку, а выводила территорию на один уровень с Витебским проспектом. О возбуждении уголовного дела она узнала от корреспондента «Фонтанки». По ее словам, в отношении уничтожения беспозвоночных постановление по административному правонарушению еще не вступило в силу.