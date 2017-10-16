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16.10.2017 14:07

Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на 65 место в рейтинге национальных команд. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Первое место заняла сборная Германии. На втором оказалась сборная Бразилии, а на третьем – Португалии. Сборная России, до недавнего времени державшаяся на 64-й позиции, обновила антирекорд и опустилась на одну строчку ниже, заняв 65-е место.

Рейтинг ФИФА – относительный показатель сил сборных на текущий момент. Количество очков в нем зависит от выступлений команд. Чем успешнее играет команда, тем выше место в рейтинге. За всю историю рейтинга Россия никогда не занимала первое место.

 


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Компания «СпортДома» расширяет каталог доступных тренажеров
Основной задачей компании «СпортДома» является приобщение максимального числа людей к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому было решено расширить каталог тренажеров, рассчитанных на широкую аудиторию
05.09.2017 18:50
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В субботу, 2 сентября, состоялась церемония награждения победителей Telegram-квеста #ПетербургскийДвиж. Компании «Петербургская Недвижимость» и Setl City поздравили первую десятку игроков, набравших максимальное количество очков, и вручили им заслуженные призы – модные самокаты и велосипед.
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