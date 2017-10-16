Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на 65 место в рейтинге национальных команд. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Первое место заняла сборная Германии. На втором оказалась сборная Бразилии, а на третьем – Португалии. Сборная России, до недавнего времени державшаяся на 64-й позиции, обновила антирекорд и опустилась на одну строчку ниже, заняв 65-е место.

Рейтинг ФИФА – относительный показатель сил сборных на текущий момент. Количество очков в нем зависит от выступлений команд. Чем успешнее играет команда, тем выше место в рейтинге. За всю историю рейтинга Россия никогда не занимала первое место.