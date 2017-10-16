Эксперты: Искусственный интеллект оставит без работы десятки миллионов россиян

Развитие искусственного интеллекта может оставить без работы в России 40 млн человек. Такое мнение высказал директор департамента технологических конкурсов фонда Сколково Альберт Ефимов в ходе форума «Открытые инновации», который проходит в Москве 16 октября.

Как передает корреспондент «Фонтанки», эксперт полагает, что в первую очередь из-за развития беспилотного транспорта не у дел окажутся люди, которые занимаются «коммерческим извозом». А их в России около 4 млн человек. Каждый представитель этой отрасли создаёт ещё 10 рабочих мест – для бухгалтеров, юристов, слесарей и так далее. «Сейчас дальнобойщик – это высококвалифицированный шофер. А если искусственный интеллект сделает эту работу «доступной для домохозяйки», – оплата труда сократится в разы», – отметил Ефимов. Правда, когда именно это случится, не уточнил.

Заведующий лабораторией МФТИ Константин Воронцов считает, что из-за развития искусственного интеллекта без работы останутся бухгалтеры и юристы, которые обслуживают бумажный документооборот, а также операторы колл-центров. А вот врачам технологии помогут больше времени уделять общению с пациентом, но саму профессию не уничтожат. Директор Института информационных технологий Кена Кеннеди при Университете Райса Моше Варди согласился, что «профессия водителя уйдет наверняка», а также исчезнут специальности в логистике. «Роботы будут осуществлять доставки», – сказал он.