Клиента заправки на Витебском ранили ножом
Обстоятельства поножовщины на автозаправке выясняют правоохранительные органы Московского района Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в управлении вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и области, инцидент произошел около двух ночи 15 октября на заправке на Витебском проспекте, 91. 48-летний нетрезвый мужчина набросился с ножом на посетителя АЗС.
Пострадавшего с ножевым ранением брюшной полости доставили в больницу.
Его обидчика обезоружила вневедомственная охрана и отправила в отдел полиции, где в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Что послужило причиной конфликта на заправке (судя по данным открытых источников, это была АЗС «Роснефть»), выясняется.