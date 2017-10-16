Клиента заправки на Витебском ранили ножом

Обстоятельства поножовщины на автозаправке выясняют правоохранительные органы Московского района Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении вневедомственной охраны войск Нацгвардии по Петербургу и области, инцидент произошел около двух ночи 15 октября на заправке на Витебском проспекте, 91. 48-летний нетрезвый мужчина набросился с ножом на посетителя АЗС.

Пострадавшего с ножевым ранением брюшной полости доставили в больницу.

Его обидчика обезоружила вневедомственная охрана и отправила в отдел полиции, где в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Что послужило причиной конфликта на заправке (судя по данным открытых источников, это была АЗС «Роснефть»), выясняется.