Кремль: Блокировать Telegram в России пока никто не собирается

Речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет, заявили в Кремле 16 октября, комментируя штраф за отказ предоставить данные для декодирования сообщений сервиса.

Отреагировал на слухи о возможной блокировке мессенджера, которым в России пользуются около 10 миллионов человек, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Пока, насколько я знаю, об этом (блокировке) речи не идет, собственно, никто речи и не вел. Есть судебное решение, которое я не могу комментировать, но в данном случае каких-то разговоров о блокировке сейчас не ведется», — заявил Песков СМИ.

Cуд Мещанского района Москвы в понедельник утром оштрафовал юрлицо Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить спецслужбам данные, положенные по закону об участниках реестра организаторов распространения информации. У мессенджера есть 10 дней на обжалование решения и еще 15, чтобы оплатить штраф. В противном случае, опять же по закону, он может быть заблокирован на территории России.

Основатель Telegram Павел Дуров ранее заявлял, что не намерен сотрудничать ни с какими спецслужбами и передавать им коды дешифровки. В июне 2017 года глава Роскомнадзора Александр Жаров, фактически под угрозой блокировки, вынудил мессенджер предоставить данные для внесения в реестр. Дуров согласился и сообщил, что все необходимые для этого сведения есть в открытом доступе.

В сентябре протокол за непредоставление данных мессенджеру выписала Федеральная служба безопасности.