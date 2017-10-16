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16.10.2017 13:47
8 Комментариев

Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт

Здание Банка Франции, который был подожжён минувшей ночью российским художником-акционистом Петром Павленским, закрыто.
Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт
Надежда Зайцева для «Фонтанка.ру»

Двери кредитного учреждения опечатаны специальным объявлением от имени управления банка, где сказано, что «после повреждений, нанесенных в эти выходные нашему учреждению, мы не можем сегодня работать. В ближайшие несколько дней мы поставим всё на место для возобновления доступности наших объектов для общественности».

 

Окна банка слева и справа от входной двери заметно обгорели. На них видны следы копоти. Никакого специального оцепления не выставлено. Прохожие подходят, читают объявление, качают головами и идут дальше, отмечают очевидцы.

 

Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт

 

Ранее в twitter французского фотографа Capucine Henry была опубликована фотография, где Пётр Павленский стоит на фоне горящих окон здания, на котором видны таблички с надписью «Банк Франции». Твит автор сопроводил информацией о том, что в 4:10 утра 16 октября художника задержала полиция.

 

Напомним, Павленский получил политическое убежище во Франции в начале мая этого года после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах. Из России художник уехал с неоплаченным долгом — он должен был заплатить полмиллиона штрафа и 481 тысячу рублей компенсации за поджог двери здания ФСБ на Лубянке.


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комментарии пользователей (8)
Люсьен
16 октября 2017 г. 14:48
лукницкий: перефразируя Ремарк "Он тосковал по родине. по дому. И потом он не мог здесь работать, он не знал языка. И здесь его ни кто не знал. В Германии-то Фюрста В России-то Павленского знают все!" и лично от меня — и депортация наверное бесплатно! он же экономный.
Werona
16 октября 2017 г. 14:43
лукницкий:
М.б. пожар произошёл по другой причине, а Павленский просто мимо проходил?
В жизни может быть всё)) А Павленский-довольно жалкая,ничего из себя не представляющая из себя особь,пытающаяся любыми способами привлечь к себе внимание.ИМХО.
karasik
16 октября 2017 г. 14:37
Творческими методами месье Павленского будет заниматься французское правосудие групповухи на нарах и место у параши ждут талант
raniri
16 октября 2017 г. 14:20
лукницкий:
призвал к революции.
Это наш ответ за Ильича :)
лукницкий
16 октября 2017 г. 14:18
Werona: М.б. пожар произошёл по другой причине, а Павленский просто мимо проходил? А ещё пишут, что не банк поджёг, а ограду Банка Франции и призвал к революции. https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/10/16/737983-pavlenskii-banka-frantsii
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