Банк Франции, который поджёг Петр Павленский, закрыт

Здание Банка Франции, который был подожжён минувшей ночью российским художником-акционистом Петром Павленским, закрыто.

Двери кредитного учреждения опечатаны специальным объявлением от имени управления банка, где сказано, что «после повреждений, нанесенных в эти выходные нашему учреждению, мы не можем сегодня работать. В ближайшие несколько дней мы поставим всё на место для возобновления доступности наших объектов для общественности».

Окна банка слева и справа от входной двери заметно обгорели. На них видны следы копоти. Никакого специального оцепления не выставлено. Прохожие подходят, читают объявление, качают головами и идут дальше, отмечают очевидцы.

Ранее в twitter французского фотографа Capucine Henry была опубликована фотография, где Пётр Павленский стоит на фоне горящих окон здания, на котором видны таблички с надписью «Банк Франции». Твит автор сопроводил информацией о том, что в 4:10 утра 16 октября художника задержала полиция.

Напомним, Павленский получил политическое убежище во Франции в начале мая этого года после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах. Из России художник уехал с неоплаченным долгом — он должен был заплатить полмиллиона штрафа и 481 тысячу рублей компенсации за поджог двери здания ФСБ на Лубянке.