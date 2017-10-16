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16.10.2017 17:31

«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга

«Улыбка радуги» подарила детскую площадку детям Выборгского района Петербурга
Магазины «Улыбка радуги»

Сеть магазинов «Улыбка радуги» совместно с компанией «Колгейт-Палмолив» построили детскую площадку на пр. Художников, 20 в Выборгском районе. Торжественное открытие состоялось 14 октября.

На открытии присутствовали Глава МО Сергиевское Исаев М.А., а также представители сети магазинов «Улыбка радуги» и компании «Колгейт-Палмолив». 

Открытие площадки стало радостным и приятным событием для всех участников. 

Детская площадка на пр. Художников,20
Детская площадка на пр. Художников,20

По словам жителей микрорайона – открытие площадки очень ждали. Раньше приходилось идти в соседние дворы или через дорогу на другую сторону проспекта, что, согласитесь, неудобно и небезопасно.

Как только перерезали ленту, дети ринулись на площадку – их радости не было предела. Невозможно представить мир детей без веселых, подвижных игр.

Дети не просто играют, они развиваются, познают мир и обретают друзей в игре.  Поэтому так важно, чтобы в каждом дворе было место для детских игр.

Детская площадка на пр. Художников,20
Детская площадка на пр. Художников,20

По словам представителей сети магазинов "Улыбка радуги": детские площадки – один из важнейших элементов благоустройства городских кварталов, который значительно улучшает жизнь наших покупателей и их семей. "Улыбка радуги" – это магазины шаговой доступности, жизнь микрорайона и его проблемы нам близки и понятны. Вот почему мы продолжаем осуществлять все новые проекты в этом направлении, детская площадка на пр. Художников,20 – это третий подобный проект,  успешно осуществленный нашей сетью.

www.r-ulybka.ru

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