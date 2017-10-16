Ученые: Лето в России было холодным из-за таяния арктических льдов

Российские ученые нашли объяснение аномально холодному лету 2017 года. Во всем виноваты теплые течения Атлантического океана.

О том, что сотрудники лаборатории гидрометеорологии Арктики российского Гидрометцентра обнаружили причины столь прохладного лета в России, говорится в публикации их исследования в журнале Environmental Research Letters за октябрь. По мнению ученых, погодные аномалии, скорее всего, возникли из-за сокращения площади ледяного покрова Северного Ледовитого океана.

Льды, в свою очередь, тают больше в приатлантической части Северного Ледовитого океана. Это связано с теплыми океаническими течениями, которые приносят прогретые воды из Атлантического океана в Арктический бассейн и Баренцево море, и обеспечивают ускоренное таяние льдов.

Освободившиеся от льда акватории начинают эффективно поглощать солнечную энергию и быстро прогреваются, отдавая излишек тепла и влаги в атмосферу. Эти тепло и влага воздушными потоками распределяются по всей территории Арктики. А это и приводит к изменению энергетического баланса между океаном и атмосферой.

За последнее десятилетие, по оценкам ученых, площадь морского льда (оцениваемая в конце летнего периода) сократилась примерно на 40%.