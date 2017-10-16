СМИ: Facebook набирает на работу людей из спецслужб

Социальная сеть Facebook набирает сотрудников с допуском к секретной информации США.

Об этом 16 октября сообщает Bloomberg. По сведениям издания, соцсеть таким образом собирается бороться с «попытками иностранных государств влиять на ход выборов в США». Речь идет о бывших сотрудниках американской разведки и федеральных агентств (Федерального бюро расследований и Агентства национальной безопасности). Такие люди, надеются в Facebook, смогут оперативно узнавать о подрывных кампаниях в медиа. Допуск к секретной информации у бывших сотрудников обычно отбирают, однако он может быть восстановлен по запросу соцсети, пишет Bloomberg.

В Facebook отказались от комментариев, официальные ведомства также не ответили на запросы издания.

Напомним, Facebook собирался нанять более 1000 сотрудников для работы с рекламой из-за якобы незаконного вмешательства России в американские выборы при помощи социальных сетей. СМИ ранее сообщали, что политическая реклама из России была специально направлена на ключевые для победы Трампа штаты.