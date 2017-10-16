Столетие революции могут отметить амнистией для нарушителей ПДД

Совет по правам человека предложил совместить уголовную и административную амнистии к юбилею революции.

Об этом 16 октября пишут «Ведомости». Под амнистию могут попасть в том числе нарушители правил дорожного движения и миграционного законодательства. Речь идет об отмене уже выписанных, но не оплаченных штрафов. Уголовная амнистия, по словам главы СПЧ Михаила Федотова, «предлагается в традиционном виде». О каких статьях Уголовного кодекса идет речь, он не уточнил. Только заявил, что амнистия будет распространяться на женщин с детьми, женщин старше 55 лет и мужчин старше 60, а также на ветеранов войн и некоторые другие льготные категории граждан.

Федотов напомнил, что административная амнистия в последний раз проводилась еще в СССР. Всего под нее могут попасть тысячи человек, однако она будет не такой крупной, как та, что была объявлена к 70-летию Победы (тогда она затронула около 240 тыс. человек, но только по уголовным делам).